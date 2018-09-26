С Днем воспитателя!

СЕГОДНЯ 10:55 2018-09-26T10:58:31+03:00

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Сейчас работают десять групп, две из которых социальные, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На современном этапе развития общества система дошколь- ного образования признана первой ступенью общего образования.

Жизнь детского сада - это бесконечные хлопоты и заботы, которые изо дня в день приходится решать прекрасному коллективу. С детьми работают опытные воспитатели с мно- голетним педагогическим стажем: Яковлева И. Н., Голядкина Л.Г., Набока Ж. Н., Седикова Л. Н., Федорова Н. Ю., Сотникова Ю. А., но есть и те, которые пришли после окончания учебного заведения попробовать себя в роли педагога и уже не смогли изменить призванию: Кулакова Е. Н., Русанова Е. А., Макарова Н. В., Агаркова Е. А. Для многих этот детский сад - не просто место работы, а родной дом, где вос- питатели и педагоги проводят большую часть своей жизни, принимая участие в утренниках, праздниках, в конкурсах профессионального мастерства и творческой самодеятельности. Активный творческий коллектив награжден памятными знаками, грамотами, благодар- ственными письмами. В 2018 году он стал лауреатом 1-й степени в фестивале «Ступень к успеху» в номинации «Народный танец» и «Хо- ровое пение». Учитель - логопед Шапошникова О. А. - финалист конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года - 2018». Каж- дый сотрудник стремится к саморазвитию, совершенствованию педагогических навыков и умений через проектную деятельность с детьми, работу по самообразованию, поиск но- вых, нестандартных методов и педагогических технологий, через освоение информационных технологий в дошкольном образовании. В призовых местах, занимаемых воспитанни- ками дошкольного учреждения в различных конкурсах, от городских до международных, находит свое отражение кропотливая, порой незаметная, работа воспитателей.

В своей профессиональной деятельности педагоги тесно сотрудничают с родителями воспитанников. В МБДОУ № 96 созданы и функционируют клуб отцов и детей «Папи- на дружина», родительский клуб «Семейный очаг», объединение мам и бабушек «Академия рукоделия».

Почти восемь лет во главе коллектива стоит заведующий Агафонова Светлана Иосифовна, педагог с 34-х летним стажем. Важно, когда ДОУ возглавляет творческий, любящий свое дело, педагогов и детей неравнодушный ко всему человек!