Подготовка энергообъектов к зиме на финишной прямой

СЕГОДНЯ 10:45 2018-09-26T10:51:41+03:00

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к предстоящему осенне-зимнему периоду. О ходе подготовки электросетевого комплекса к зиме нам рассказал заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» Александр Рудневский.

- Александр Николаевич, есть немало народных мудростей, призывающих нас усердно работать, а потом хорошо отдохнуть. Например, делу время - потехе час. А что ближе энергетикам?

- Энергетике и, соответственно, энергетикам подходит поговорка «готовь сани летом». Кампания по подготовке энергообъектов к зиме стартует ранней весной и продолжается до начала осенне-зимнего периода. Так что отдыхать нам некогда. Это ежегодная плановая работа, которая требует очень серьезного системного подхода.

- Что включает подготовка к ОЗП и готово ли Курскэнерго к прохождению периода максимальных нагрузок?

- Упрощенно можно сказать: слагаемые успешного прохождения ОЗП - это качественная подготовка оборудования, техники и персонала. Что касается готовности электросетевого комплекса филиала к зиме, на данный момент выполнен ремонт 95,6% электрических сетей (2041,6 км из 2136,6 км), 96,2% трансформаторных подстанций (405 из 421) от запланированного годового плана.

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По опыту работы знаю, что значительный объем отключений связан с повреждением линий электропередачи при падении деревьев в снежную и ветреную погоду. Своевременно проведенная работа по расчистке просек, удалению аварийных деревьев позволяет исключить эту опасность. Поэтому наши специалисты при подготовке к зиме большое внимание уделяли этой работе, в том числе и совместно с муниципальными образованиями Курской области, и уже расчистили 735 га при годовом плане 772,9 га. В оставшееся время все мероприятия программы подготовки филиала к ОЗП будут реализованы.

- Как персонал готовится к условиям работы в сезон пиковых нагрузок?

- В первую очередь, конечно, была задача обеспечить работников необходимыми средствами защиты, спецтехникой и оборудованием. В настоящее время практически весь оперативно-ремонтный персонал укомплектован полностью.

За 8 месяцев текущего года профессиональную подготовку и повышение квалификации прошли 650 работников Курскэнерго. Особое внимание было уделено действиям при ликвидации аварийных ситуаций в условиях низких температур и гололеда на линиях электропередачи.

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С 20 июля по 20 августа в Республике Дагестан состоялись всероссийские учения по отработке взаимодействия между компаниями группы «Россети» при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе. Бригады Курскэнерго приняли активное участие в учениях, показали свое мастерство, внесли весомый вклад в обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения населенных пунктов Дагестана. Получили уникальный опыт и новые навыки как в части своей профессиональной деятельности, так и в области повышения эффективности взаимодействия с коллегами из других регионов.

На прошлой неделе в рамках подготовки к ОЗП стартовали учения в Тверской области, где курские энергетики также выполнят большой объем практических работ.

На случай ликвидации технологических нарушений в предстоящий ОЗП в филиале уже сформированы 10 мобильных подразделений, оснащенных 11 единицами спецтехники. Весь персонал обеспечен индивидуальными средствами защиты, материалами и инструментами для проведения аварийно-восстановительных работ, включая спецодежду.

Для страховки бесперебойного электроснабжения потребителей подготовлены 96 резервных источников системы электроснабжения, суммарная мощность которых составляет 1,183 МВт.

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- Иными словами, Курскэнерго готово получить «пропуск в зиму»?

- Традиционно мы получаем Паспорт готовности в начале октября. В соответствии с требованиями «Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2018 № 543 «О порядке оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон» и «Методикой проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон», утвержденной приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 1233, комиссия с участием представителей ПАО «МРСК Центра» оценит готовность филиала к работе ОЗП 2018 - 2019 гг. Есть все основания полагать, что Паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего периода Курскэнерго получит своевременно.

- Следующий вопрос, Александр Николаевич, связан скорее не с подготовкой электросетевого комплекса филиала к ОЗП, а с перспективой его развития. В последнее время много говорится о реформе электросетевого комплекса России на базе мировых достижений. Вот и темой главной пленарной сессии Международного форума «Российская энергетическая неделя» станет «Устойчивая энергетика для меняющегося мира». Как это видят в Курскэнерго, что сегодня возможно сделать и делается для улучшения работы электросетей?

- Начну с последней части вопроса. «Российская энергетическая неделя» объединяет лидеров энергетической отрасли на глобальной коммуникационной площадке. Там обсуждаются актуальные направления развития современного энергетического сектора. В рамках РЭН пройдет Всероссийское совещание по итогам подготовки регионов России к осенне-зимнему периоду, так что ваш вопрос в тему.

К слову, один день на РЭН будет посвящен молодежи. Более 2500 молодых специалистов, студентов, школьников, в числе которых и представитель Курскэнерго, будут искать ответы на вопросы, связанные с энергоэффективностью, развитием энергетики. Ведь в основе надежного, качественного и доступного электроснабжения лежат в том числе научно-технические достижения, инновационные технологии.

В этой связи хочу акцентировать, что Курскэнерго активно использует новые идеи, опираясь на лучшие из существующих решений. Суммарные затраты на инновационное оборудование в инвестиционной программе филиала на период с 2018-го по 2020 г.г. запланированы в объеме 187 млн. руб. Мы применяем мультикамерные разрядники 10 кВ, многогранные опоры 0,4 - 110 кВ, высокопрочные сталеалюминиевые провода для воздушных линий, реклоузеры 35 кВ. В рамках реализации программы технического перевооружения и реконструкции используем трансформаторы со сниженными потерями, применяем современные подходы в организации оперативно-диспетчерского управления, в системах связи и передачи информации.

Кроме того, в 2018 году на шести подстанциях 110 кВ будет выполнено техническое перевооружение с заменой выключателей и систем управления оперативным током. Данные инвестиционные проекты позволят остановить старение оборудования, что поможет повысить надежность работы системы электроснабжения Курской области.

Василий Зглавуца