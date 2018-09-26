В Курске обосновался австралийский дорпер

СЕГОДНЯ 06:00 2018-09-26T06:55:22+03:00

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В условиях санкций и неспокойной ситуации в мире продовольственная безопасность ставится первоочередной задачей национальной политики России. Уже удалось добиться хороших показателей в производстве мяса птицы и свинины. Настало время наращивать объемы производства ягнятины. На днях именно в Курской области было открыто первое в России индустриальное предприятие овцеводческого направления ООО «Фатежская ягнятина» с объемом производства 3,3 тыс. тонн живого мяса в год.

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Старт пройден

Как следует из названия проекта, оно находится на территории Фатежского района Курской области, в селе Верхний Любаж. Подготовка к его реализации длилась больше года. В 2018-м на ферму были завезены 15 тыс. овцематок и 600 баранов. 1 мая родился первый ягненок Владимир весом 2 кг 15 гр, названный так в честь оператора, принимавшего роды. Сейчас насчитывается уже 1024 ягненка.

Предприятие рассчитано на 30 тыс. голов овцематок, 50 тыс. голов единовременного содержания, 67 тыс. голов товарных животных в год. Оно ещё не вышло на полную проектную мощность, но производственные показатели уже лучше тех, которые закладывались на этот период. Реализация столь крупного проекта с привлечением почти 3 млрд руб. инвестиций оказалась возможна благодаря слаженной работе администрации Курской области, министерства сельского хозяйства РФ и АПХ «Мираторг», в состав которого входит овцеводческая компания.

В церемонии открытия пилотного проекта принял участие министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

- «Фатежская ягнятина» - первая в России индустриальная ферма по производству ягнятины, особенность которой заключается в том, что здесь применяются новейшие технологии, успешно зарекомендовавшие себя во всем мире, - отметил Дмитрий Николаевич. – Производство на этой ферме позволит не только разнообразить ассортимент мясной продукции на отечественных прилавках, но и конкурировать на внешних рынках. Это крайне важная задача, поставленная Президентом РФ Владимиром Путиным. В добрый путь и хорошей работы!

Курская область занимает третью позицию в стране и вторую в Центральном федеральном округе по объемам производства мяса. Это более 520 тыс. тонн продукции в год. Работает 105 животноводческих площадок, большинство которых уже вышли на проектную мощность.

- Открытие овцеводческого комплекса является экономически и социально значимым событием для Курского региона и страны в целом, - подчеркнул губернатор Курской области Александр Михайлов. – Отрасль овцеводства переходит на промышленную основу. Достижению хороших результатов способствует реализация государственной программы развития сельского хозяйства. Администрация Курской области будет и дальше оказывать всевозможное содействие в реализации крупных проектов. Спасибо всем, кто принял участие в строительстве этого предприятия! Теперь наша задача – обеспечивать жителей области качественной мясной продукцией, и именно ягнятиной, которой пока не достает.

Президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник признал, что Курская область давно стала родной для компании. Открытие нового предприятия послужит основой для создания следующего проекта с объемом инвестиций более 7 млрд руб. и позволит обеспечить потребителей мясом ягнятины по доступным ценам. В планах компании довести поголовье овец до 1 млн голов к 2021 году.

Министр сельского хозяйства, губернатор и президент АПХ перерезали символическую красную ленту. Первый в стране индустриальный овцеводческий комплекс официально открыт.

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Проектная мощность увеличивается

Представителям власти и СМИ предложили заглянуть за «кулисы». Из 36 корпусов пока задействованы 15. Все овцематки, бараны и ягнята находятся под постоянным присмотром специалистов. Об этом рассказал ветеринарный врач предприятия Артем Горбунов.

- На ферме содержатся овцы породы австралийский Дорпер, - пояснил Артем Юрьевич. – Выбрали эту породу из-за хороших мясных качеств, выносливости и бережном отношении к потомству. Период вынашивания ягненка составляет около 5 месяцев. Одна овечка за год приносит, как правило, двух ягнят.

Сейчас на ферме работают 34 сотрудника. В основном, местные жители Фатежского района. Однако некоторые специалисты ездят на работу из Курска. Зарплата – более 30 тыс. рублей. Когда предприятие выйдет на проектную мощность, на нем будут трудиться 100 человек. Налоговые отчисления составят 66 млн руб в год.

После экскурсии по предприятию министр Дмитрий Патрушев поделился впечатлениями: «Растет уверенность в том, что Россия будет полностью обеспечена своим мясом и увеличится экспорт ягнятины. В Курске сложились очень благоприятные условия по привлечению инвестиций. Не сомневаюсь, что животноводство здесь будет развиваться и дальше».

Всё возможно, если работать сообща. Предприятие в Фатежском районе действительно является социально ориентированным.

Автор Ольга Трушкина.