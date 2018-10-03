Куряне недовольны резким ростом платы за вывоз мусора
"КП" уже рассказывала о том, что постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области № 31 от 31.08.2018 года с 1 сентября введен новый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории северо-восточной зоны Курской области. Новый тариф будет действовать до конца этого года.
В зону его действия наряду с 11 районами вошел и Курск.
Теперь плата начисляется с учетом числа прописаных в квартире, и составляет: многоквартирные дома - 100,44 руб. в месяц с одного человека, индивидуальные жилые дома – 134,55 руб. в месяц с одного человека.
В итоге плата за вывоз мусора для курян выросла в разы, чем жители региона очень недовольны.
- На днях встречался с курянами, в том числе по вопросам вывоза мусора. Люди возмущены ростом платы за эту услугу, очень большое недовольство, - рассказал "КП" депутат Курской областной Думы Владимир Федоров.
Особенно неважно суммы новых платежек выглядят на фоне того, в каком состоянии находятся местные площадки для мусора. Одна из них - на улице Заводской в Курске давно обросла горой мусора вокруг. И это при том, что площадка расположена буквально под окнами жилой многоэтажки. По-прежнему даже в облатсном центре редко где встретишь контейнеры для пластика и бумаги.