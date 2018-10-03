Куряне недовольны резким ростом платы за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-03T15:52:07+03:00

Курянам пообещали сделать контейнерные площадки цивилизованными, но пока это только далекое будущее Фото: Светлана ВОЛКОВА

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"КП" уже рассказывала о том, что постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области № 31 от 31.08.2018 года с 1 сентября введен новый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории северо-восточной зоны Курской области. Новый тариф будет действовать до конца этого года.

В зону его действия наряду с 11 районами вошел и Курск.

Теперь плата начисляется с учетом числа прописаных в квартире, и составляет: многоквартирные дома - 100,44 руб. в месяц с одного человека, индивидуальные жилые дома – 134,55 руб. в месяц с одного человека.

В итоге плата за вывоз мусора для курян выросла в разы, чем жители региона очень недовольны.

- На днях встречался с курянами, в том числе по вопросам вывоза мусора. Люди возмущены ростом платы за эту услугу, очень большое недовольство, - рассказал "КП" депутат Курской областной Думы Владимир Федоров.

Особенно неважно суммы новых платежек выглядят на фоне того, в каком состоянии находятся местные площадки для мусора. Одна из них - на улице Заводской в Курске давно обросла горой мусора вокруг. И это при том, что площадка расположена буквально под окнами жилой многоэтажки. По-прежнему даже в облатсном центре редко где встретишь контейнеры для пластика и бумаги.