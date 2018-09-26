Central Park стал победителем престижной премии PROESTATE & CRE FEDERAL AWARDS 2018

СЕГОДНЯ 14:15 2018-09-26T14:22:36+03:00

Курский многофункциональный торговый центр стал одним из лидеров в номинации «Торговая недвижимость», в категории «Крупный ТЦ»

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В московском ресторане Backstage от Crocus Group 20 сентября прошло награждение лидеров в сфере коммерческой и жилой недвижимости PROESTATE & CRE FEDERAL AWARDS 2018. Более 70 компаний со всей России боролись за победу в своих областях.

Главную награду конкурса – «Золотой кирпич» в номинации «Торговая недвижимость», в категории «Крупный ТЦ» получил многофункциональный комплекс Central Park.

Сейчас заполняемость комплекса за счёт присутствия крупноформатных федеральных и международных брендов составляет более 95%. Среди арендаторов проекта Central Park – универмаги fashion корпораций Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear), LPP (Reserved, Croopp, House, Mohito, Sinsay), Mango, «Декатлон», «Детский мир», «Леонардо», Motercare, «Спортмастер», ССС, H&M. Впервые в г. Курске в центре открылся ультрасовременный восьмизальный кинотеатр «Синема 5» с залом IMAX 3D.

Central Park включает в себя один из крупнейших в России парк аттракционов под крышей Play Ventura с большими американскими и водными горками. Его площадь 20000 кв.м. Здесь расположены американские и водные горки, школа вождения, скалодром, пиратский корабль, роллглайдер.

В ближайшие дни будет запущен уникальный «Дом с привидениями» с 3D декорациями и ощущением полного погружения в реальность.

Отличительной особенностью центра является эксплуатируемая кровля с бассейном/катком, зонами отдыха и ресторанами.

Это уже второй «Золотой кирпич», который получила компания «Промресурс». В 2015 году шопинг-центр «Европа» был удостоен премии в номинации «Торговая недвижимость. Малый торговый центр».

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О МФК

Здание ТЦ имеет 9 уровней, их общая площадь 137000 кв. м. Общий объём инвестиций в проект составил более 8 миллиардов рублей.

В 2017 году Central Park стал победителем в номинации «Проект на стадии реализации. Суперрегиональный ТЦ» профессиональной премии RCSC Awards-2017.

В марте 2018 года парк Play Ventura стал обладателем престижной премии Golden Pony, лауреатом которой прежде становился парижский «Диснейленд».

В июне Central Park стал победителем премии «100 лучших торговых и офисных центров России».

О премии CRE FEDERAL AWARDS

Ежегодная профессиональная премия в области коммерческой недвижимости CRE Federal Awards была учреждена в 2003 году по инициативе отраслевого бизнес-сообщества и зарекомендовала себя как наиболее важное и престижное событие индустрии коммерческой недвижимости в России.

О премии PROESTATE AWARDS

Ежегодная профессиональная премия в области коммерческой и жилой недвижимости PROESTATE AWARDS была учреждена в 2016 году организационным комитетом форума PROESTATE и НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» при поддержке правительства г. Москвы.

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