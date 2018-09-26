2018-09-26T14:14:18+03:00
Звезды

В Курске стартует Фестиваль короткометражного кино

Мероприятие откроется британским фильмом «Голова в мешке»
Светлана ВОЛКОВА
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Кадр из фильма "Лакримоза"Кадр из фильма "Лакримоза"Фото: из открытых источников
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Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2018 года – первый глобальный кинофестиваль, который одновременно будет проходить в 250 городах мира, в том числе 30 городах России и объединит более 100 тысяч поклонников короткого метра для участия в интерактивном голосовании и выборе лучшего фильма и актера.

Под девизом «Одна неделя. Один мир. Один фестиваль», начиная с 27 сентября, показы пройдут одновременно в Америке, России, Франции, Южной Америке, в Италии, Мексике, Австрии, Великобритании и других странах.

Секрет зрительского успеха, который сопутствует фестивалю на протяжении многих лет, в доступности понимания всего, что происходит на экране, в откровенности, в драматизме каждой отдельно взятой короткой истории, которая может произойти в любой стране и с любым человеком.

Всего в фестивале участвует 32 российских города в том числе и Курск.

Впервые в Курске Манхэттенский фестиваль короткометражного кино стартовал в 2015 году. В нынешнем году площадкой для его проведения, традиционно, станет центр досуга «Родина» (ул. Менделеева, 31). Фестиваль продлится с 27 сентября по 7 октября.

Торжественная церемония открытия ХХI Манхэттенского фестиваля короткометражного кино состоится 27 сентября в 19.30 в центре досуга «Родина». Ежедневно в там будет демонстрироваться десять короткометражных фильмов. По окончании просмотра зрители проголосуют за понравившийся фильм.

Фестиваль откроется британским фильмом «Голова в мешке» – лучшим триллером 2018 года по версии кинофестиваля Hollyshorts и продолжится энергичной новозеландским анимационным фильмом «Пожар в картонном городе», который признан лучшей комедией на кинофестивале в Лос-Анджелесе.

Британский актер Дев Патель, звезда «Миллионера из трущоб», сделал смелый шаг в режиссуру и снял черную комедию «Домашний покупатель».

Пронзительная антивоенная драма «Кто-то» основана на реальной истории из жизни Греты Майнингер, обычной жительницы Берлина, ставшей свидетелем последних дней Второй мировой войны. Другая женская история рассказана в социальной драме «Она» режиссером и гражданской активисткой Море Рача из Косово.

13 фестивальных наград собрала британская драма «Два незнакомца, которые встречаются пять раз». Профессиональные синхронисты и шутники из венгерской комедии «Шушутаж» доказывают, что скучной работы не бывает. Фестивальное мировое турне принесло уже 12 престижных кинонаград и специальный приз жюри на SundanceFilmFestival канадскому фильму «Дикарь»: «Абсолютно реалистичная картинка и филигранно выточенная история доводит до предела напряжения и вызывает у зрителя сильные эмоции» — реакция AspenShortsfest, где фильм получил награду за лучшую драму.

Закроет программу участник более 30 престижных фестивалей этого года фильм австрийского режиссера Тани Майрич «Лакримоза» с потрясающими подводными съемками и обволакивающим саундтреком.

Телефоны для справок: (4712) 32-78-56, 32-78-26.

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