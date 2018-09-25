Николай Овчаров: «Ко Дню города Курск преобразится!»

СЕГОДНЯ 09:25 2018-09-25T10:41:26+03:00

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Глава города Курска Николай Иванович Овчаров:

Дорогие куряне!

От всей души поздравляю вас с праздником, Днем города!

Здоровья, благополучия, процветания! Пусть каждый день приносит вам радость свершений и веру в светлое будущее нашей страны, региона и родного города!

Желаю всем активно участвовать в благоустройстве Курска. Только вместе мы сможем сделать наш город красивым и комфортным!

Вот уже не первый год в Курской области успешно реализуется приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Благодаря этой программе регион заметно преобразился – появились уютные и красивые скверы, новый современный облик приобрели дворы многоэтажек.

Яркий пример – город Курск, который 25 сентября отметит День города. Именно во многом благодаря реализации проекта куряне встретят этот праздник в комфортной и радующей глаз городской среде. Достаточно сказать, что в адресный перечень соответствующей муниципальной программы, рассчитанной до 2022 года, вошли 34 дворовые территории (23 - в Центральном округе, 8 – в Сеймском, 3 – в Железнодорожном) и 10 общественных мест, которые должны быть приведены в порядок уже до конца текущего года.

Обустраивать дворы и скверы за счет бюджета будут до 2022 года

О том, как на сегодня обстоят дела с реализацией программы и благоустройством города, мы попросили рассказать главу администрации Курска Николая Овчарова:

- Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» вошла в состав соответствующих областной и федеральной. По этой программе планируется обустроить общей сложности 76 общественных территорий в Курске в период с 2017 до 2022 год. Это городские парки и скверы. Также преобразятся более двух тысяч дворов. К примеру, в прошлом году в Курске было благоустроено 127 дворов. А в 2018 году большую часть средств программы направили на парки, поэтому реконструировать удалось 34 дворовые территории. В ближайшие дни там завершатся работы.

В программу благоустройства этого года попали дворы по проспектам Энтузиастов, 8, Дружбы, 1-а, Хрущева, 15, Победы, 22, 24, 26, 28А, 28Б, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 54, улицам Косухина, 14, Воробьева, 21, 21 А, 23, 23А, 27, Союзной, 71-а, Краснополянской, 23-а, Менделеева, 61-а, Моковской, 20, Черняховского, 4-а, Менделеева, 73, Серегина, 18-а, Ухтомского, 2, Каширцева, 3, поселок Аккумулятор, 30 и другие.

Также подарком для курян станут обновленные скверы на пересечении улицы Мыльникова и Майского бульвара, улиц Веспремской, Студенческой и по проспекту Ленинского комсомола, парки имени Дзержинского и в районе КЗТЗ, скверы по улицам Сонина, Энгельса и Союзной (у памятника «Героям 16-й воздушной армии»), мемориальный комплекс «Жертвам фашизма» в урочище Солянка.

К 1 октября должны быть завершены работы по благоустройству скверов на Майском бульваре, у «Гулливера», на улице Студенческой и на проспекте Ленинского комсомола.

Парк имени Дзержинского откроют 25 сентября

Ко Дню города планируется закончить благоустройство территории парка им. Дзержинского. В парке проложили роликовую, лыжную трассы, пешеходные дорожки, установили общественные туалеты. Сейчас за границами парка, на улице Бочарова, оборудуют техполосу с заменой бордюрного камня. Эти работы идут дополнительно к проекту парка.

- Благоустройство парка имени Дзержинского - это настоящий долгожданный подарок горожанам ко Дню города. С чем связано, что работы, которые изначально планировалось завершить к концу 2017 года, были перенесены?

- Действительно, по парку Дзержинского были постоянные обращения курян с просьбой навести там порядок. Еще прежней администрацией он был передан в аренду коммерческой фирме, с которой мэрии пришлось судиться. И только к концу 2016 года удалось добиться расторжения договора.

А когда мы провели конкурс по поиску подрядчика, то, к сожалению, не оказалось желающих из-за установленных коротких сроков реализации проекта. Это был сентябрь, шли дожди. Второй раз объявили конкурс, нашли подрядчика, и объем работы разделили на два этапа – что можно сделать до конца года и что можно перенести на 2018-й. Весной завезли туда землю, часть дорожек уложили, входные группы в этом году привели в порядок, оштукатурили. Общий объем средств, затраченный на реализацию этого проекта – 30 миллионов рублей.

- Николай Иванович, как до начала старта проекта «Формирование комфортной городской среды» велось благоустройство общественных территорий в Курске?

- До проекта «Формирование комфортной городской среды» мы благоустроили парки по проспекту Кулакова, где установлен памятник Петру и Февронии, вокруг памятнику Рокоссовскому, по улице Клыкова, на проспекте Победы.

Но, безусловно, реализация этой программы дала новый импульс и возможности для того, чтобы областной центр преобразился.

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Горожане выбрали голосованием территории для реконструкции

- Большое преимущество проекта – возможность самим горожанам выбирать объекты, подлежащие благоустройству…

- Да, это так. В 2018 году администрация города подготовила дизайн-проекты и вынесла их на общественное обсуждение, в котором приняло участие около 13 тысяч курян. 20 общественных территорий Курска оказались в этом списке. 18 марта прошло общественное голосование по проектам. Таким образом, для реализации на 2018 год мы определили 10 общественных территорий. Три из них «переходящие» с 2017 года – это парки имени Дзержинского, на ПЛК и на Косухина.

Также в программу 2018 года вошли парк Солянка с объемом финансирования около 12 миллионов рублей. В этом месте, где расположено массовое захоронение более 10 тысяч советских воинов, будет установлен памятник солдату.

Также в программу благоустройства вошли сквер на улице Сонина, аллея по улице Веспремской и сквер в районе «Гулливера», где предусмотрена замена малых форм.

В нынешнем году начнутся работы в парке КЗТЗ, рассчитанные на несколько лет вперед. До конца 2018 года на этот объект будет затрачено 5 миллионов рублей.

Также в программу «Формирование комфортной городской среды» вошла Боева дача. Там необходимо провести укрепление берега, расчистку, проложить лыжную и роликовые трассы. На Боевой даче мы уже сделали многое – обустроена беговая дорожка, футбольное поле с искусственным покрытием. Это очень важный для Курска объект, который пользуется большой популярностью у горожан.

там очень много отдыхающих.

- Николай Иванович, какие еще социально-значимые проекты реализует сегодня администрация Курска?

- Строим физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Косухина, который должен быть введен к концу года. Также - детсад по проспекту Дериглазова на 280 мест с ясельной группой на 90 мест. Возводится школа по проспекту Клыкова по современному проекту, аналогичному школам на проспектах Победы и Дериглазова. Срок ввода – 2020 год. А непосредственно перед Днем города приобретем баскетбольные щиты для стадиона школы №30, строительство которого завершено..

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.