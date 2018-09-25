Льготы пенсионерам, земля для многодетных семей и оплата ЖКУ

СЕГОДНЯ 07:55 2018-09-25T08:03:59+03:00

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В частности были одобрены изменения в законодательство Курской области в части сохранения пенсионных льгот для мужчин достигших 60 лет, и для женщин 55 лет. Также депутаты поддержали изменения в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса РФ, касающиеся сохранения федеральных льгот по имущественным налогам для лиц, соответствующих условиям для назначения пенсии согласно действующему на сегодня федеральному законодательству.

- Хотим социально защитить курян и надеемся, что принятые решения станут хорошей гарантией для этого. Президент РФ Владимир Путин внес достаточно серьезные коррективы в пенсионное законодательство. Я думаю, что при рассмотрении во втором чтении закона в Госдуме они будут учтены, - прокомментировал пенсионный вопрос губернатор Курской области Александр Михайлов. - Думцы собрали предложения, которые были обобщены заксобранием и администрацией региона. Таким образом, аккумулирована та большая работа, которую провели общественные организации и наши коллеги из сельских, поселковых, районных и городских структур. Я надеюсь, что наиболее конструктивные предложения будут учтены и пенсионное законодательство будет выглядеть вполне достойно. Проблема в целом действительно назрела и ее нужно решать, просто не торопиться, а подойти взвешенно.

Изменения внесены и в некоторые законодательные акты Курской области в сфере земельных отношений. Их цель – ускорить процедуру предоставления многодетным семьям земли, находящейся в государственной или муниципальной собственности. По новым нормам исключен критерий нуждаемости семьи в улучшении жилищных условий; граждане снимаются с учета в случае, если они дважды отказывались от предложенного земельного участка в письменной форме или не представили письменное согласие на получение предложенного участка в срок, определенный законом; при этом у них остается право вновь стать на учет на получение участка. Кроме того, многодетные семьи, в которых дети достигли предельного возраста (18 лет и 23 года), не будут снимать с учета, если земельный участок им прежде не предлагали; решение о предоставлении в собственность земли будет приниматься в течение 20 дней, а не 30-ти, как было прежде.

- Совместно с администрацией Курской области мы пришли к выводу, что семьи с детьми в возрасте 18-23 лет, которым не предоставлялись земельные участки, имеют право остаться в списке на их получение. Что касается помощи детям-сиротам, в бюджете области предусмотрены средства на ремонт квартир, которые достались им по наследству. Сейчас упрощается получение этих денег – больше не нужно предоставлять проектно-сметную документацию и согласовывать ее, - отметил председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов.

Также депутатами принято обращение к Министру строительства и ЖКХ РФ Владимиру Якушеву по вопросу внесения изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в жилых домах. В нем сформулированы предложения по снижению финансовой нагрузки на население по оплате тепловой энергии.

- Куряне считают, что сейчас неправильно ведется учет потребления тепла, которое идет на подогрев горячей воды и на отопление. Методика расчета работает некорректно, люди переплачивают. Поэтому мы направляем свои предложения в Министерство и надеемся, что они будут приняты. Вопрос этот касается очень большого числа домов, где потрачены деньги на установку приборов учета отопления и горячей воды. Этот документ очень нужен, и я надеюсь, что он будет принят, - подчеркнул председатель постоянного комитета по промышленности, строительству, транспорту и ЖКХ Курской облдумы Дмитрий Гурин.

Также на заседании был рассмотрен ряд других важных вопросов социального характера.

Автор Ольга ДАНИЛОВА.