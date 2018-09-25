Курская область успешно реализует идею импортозамещения

СЕГОДНЯ 07:50 2018-09-25T07:50:18+03:00

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Основным импульсом развития промышленности Курской области в последние годы стала идея импортозамещения. Предприятия региона активно ориентируются на выпуск собственной уникальной продукции, которая могла бы вытеснить с российского рынка импортные дорогостоящие аналоги. Один из ярких примеров – запуск на курском ОАО «Фармстандарт-Лексредства» нового участка по производству импортозамещающих противоастматических препаратов (пульмопорошков).

Новое производство по мировым стандартам

С запуском этой линии курское предприятие становится основным в России производителем препаратов для лечения бронхиальной астмы. Общая стоимость проекта - более 1,9 млрд рублей.

В открытии нового производства приняли участие заместитель директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Елена Денисова, первый заместитель губернатора Курской области Александр Зубарев, председатель комитета промышленности, транспорта и связи Курской области Сергей Шаталов, представители компании.

Генеральный директор Евгений Прохода познакомил гостей с результатами работы «Фармстандарт» и презентовал новый участок по производству пульмопорошков, а также лабораторию по контролю качества лекарственных препаратов.

Гендиректор подчеркнул, что курский «Фармстандарт» сегодня – один из крупнейших производителей лекарственных средств в России. На предприятии работает около 1900 человек, здесь производят 187 наименований продукции. Обеспечивают такой объем производства шесть действующих цехов при мощности 600 млн упаковок в год. Предприятие занимает почти 15 гектар, только площадь производственно-складских помещений составляет почти 35 тысяч квадратных метров. Здесь расположены 22 участка по производству готовых лексредств, два участка по производству субстанций, один – по производству гематогена и один – по производству тест-полосок для глюкометров. Есть и вспомогательные подразделения – склады хранения сырья, упаковочных материалов, готовой продукции, локальные очистные сооружения и автомобильные подъездные пути. Курское предприятие обеспечено современным оборудованием ведущих западных компаний. Таким образом, оно имеет все необходимое для успешной работы в соответствии с мировыми стандартами.

Персонал работает в условиях серьезной системы защиты.

Плюс новые высокопроизводительные рабочие места

О том, как оборудована новая линия, рассказал начальник цеха Сергей Ларин:

- Современные машины микродозирования германского производства обеспечивают 100-процентный контроль веса капсулы. Процесс блистирования представлен также машинами немецкой компании. Они укомплектованы системой технического зрения, обеспечивающей стопроцентный контроль за наполнением блистера. Линии вторичной упаковки представлены современным оборудованием ведущих мировых фирм, которое позволяет производить более 2 млн упаковок в год однодозовых и 3,45 млн упаковок многодозовых препаратов.

Все оборудование находится в изолированных зонах, полностью обеспечена безопасность персонала при работе с высокотоксичными и гормональными субстанциями. Также контроль параметров микроклимата обеспечивают 24 установки, которые гарантируют полную защиту от выбросов высокогормональных и высокоактивных компонентов. Таким образом, персонал работает в условиях серьезной системы защиты.

В 2018 году предприятие планирует выпустить 436 млн упаковок лекарств, в денежном выражении это 21 млрд рублей.

А реализация данного инвестпроекта позволит расширить номенклатуру выпускаемых лекарственных средств еще на 14 наименований и увеличить объемы производства в обшей сложности более чем на 5,4 млн упаковок в год.

Кроме того, здесь будет создано 134 новых высокопроизводительных рабочих места. С выходом на полную мощность фармацевтическая компания станет основным в России производителем препаратов для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, в частности, бронхиальной астмы.

Право торжественно открыть участок, разрезав символическую красную ленточку, получили заместитель директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Елена Денисова и операционный директор АО «Фармстандарт» Владимир Чупиков.

- Проект, который мы сегодня открываем – сложный. Но при всем при этом он завершен в предельно сжатые сроки. Это социально-значимый проект, который создаст в регионе новые рабочих места. Я горд тем, что наши люди будут работать на самом современном оборудовании. По сути это программа импортозамещения в действии. Производство такого класса - первое и единственное в России, - отметил Чупиков.

«Достаточно России зависеть от иностранных поставок»

Елена Денисова, заместитель директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России отметила, что приятно удивлена тем, что на курской земле открылось производство такого уровня:

- Совершенно справедливо сказано – предприятие живет, пока оно развивается. И здесь действительно виден вот этот ритм развития. Приятно, что появляются новые рабочие места, и я надеюсь, что на предприятии будет все больше и больше молодых специалистов. Важно, чтобы была достойная смена, передавались навыки. Поэтому надеюсь, что развитие отечественной промышленности будет идти стремительнее. Важно, что такие производства открываются в период импортозамещения. Хватит России зависеть от поставок иностранных препаратов, пора полностью обеспечить страну всем необходимым – своими специалистами, своими предприятиями, своим научным потенциалом.

Первый заместитель губернатора Курской области Александр Зубарев пожелал коллективу дальнейших успехов, отметив, что сегодня курское предприятие входит в пятерку крупнейших производителей медикаментов в России и является активным участником государственной программы импортозамещения.

Предприятие вносит весомый вклад в развитие экономики области, занимая третье место в регионе по объемам производства и являясь одним из основных работодателей и налогоплательщиков. За последние пять лет в основной капитал направлено около 4 млрд рублей, освоено 63 новых лекарственных препарата.

Кроме того, «Фармстандарт-Лексредства» - надежный участник многих общественно значимых программ, реализуемых администрацией Курской области.