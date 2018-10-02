Курская область заняла первое место за лучшую организацию призыва

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-02T13:39:07+03:00

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Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский сообщил, что в России во время осеннего призыва на срочную службу будут набраны 132,5 тысячи новобранцев.

- Происходит снижение каждый год из-за того, что все больше желающих служить по контракту, - сказал он.

В Курской области к проведению осеннего призыва в ряды ВС РФ все готово. Планируется призвать 1,5 тысячи юношей.

В регионе активно развивается юнармейское движение, в 116 отрядах которого сейчас насчитывается 1985 школьников. Работают более 300 клубов военно-патриотической направленности, где занимаются 12 тысяч юношей и девушек. Стало хорошей традицией проведение областной спартакиады допризывной и призывной молодежи «К защите Родины готов!». Победители имеют право выбирать род войск при призыве на военную службу, - рассказали в администрации.

Многие юноши сегодня охотно идут служить в армию, даже берут академические отпуска в вузах.

- Мы гордимся тем, что призывники от Курской области – одни из лучших солдат России. Хотел бы поблагодарить всех родителей, которые воспитали таких ребят. Надеюсь, что наши юноши и в этот раз достойно выполнят свой долг и с гордо поднятой головой вернутся обратно на свою малую родину, - подчеркнул военный комиссар Владимир Родионов.