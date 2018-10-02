Курянам предлагают сделать "Безопасное селфи"

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-02T09:44:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курской области стартовал интернет-конкурс «Безопасное селфи». В этом году он посвящен Году культуры безопасности и проводится в рамках месячника Гражданской обороны, поясняют в МЧС. Инициаторами конкурса выступили Курское областное отделение ВДПО и Главное управление МЧС России по Курской области.

Для участия в конкурсе до 28 октября нужно сделать селфи (или обычное фото) с первичным средством пожаротушения и/или средствами индивидуальной защиты и выложить фотографии с хештегом #безопасность46 в фотоальбом «Безопасное селфи» на странице Курского областного отделения ВДПО в социальной сети «Вконтакте» (ссылка на альбом - https://vk.com/album-61124196_258371310 )

К первичным средствам пожаротушения относят: огнетушители, пожарные краны, бочки с водой, ящики с песком, кошма или войлок, асбестовое полотно, ведра, багры, совковые лопаты, топоры, ломы и другие инструменты и инвентарь, которые используются тушения пожара.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) — это ватно-марлевые повязки, респираторы, полумаски, противогазы, дыхательные аппараты, защитные костюмы.

Обязательное требование для участников – возраст от 14 лет. От одного участника конкурса принимается не более трех фотографий.

Одним из критериев оценки конкурсных работ станет максимальное количество лайков и репостов фотографии, размещенной в вышеуказанном альбоме с хештегом #безопасность46. Победитель получит диплом и ценный подарок.

Информацию о ходе проведения Конкурса можно узнать на сайтах http://vdpo46.ru/ и http://46.mchs.gov.ru/, а также на официальных страницах КОО ВДПО и ГУ МЧС России по Курской области социальной сети «ВКонтакте».

Победителя определят 31 октября 2018 года в день завершения месячника гражданской обороны.