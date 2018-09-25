В курском отлове собак содержат в жутких условиях

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-25T11:18:13+03:00

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"КП" уже писала о жутких условиях, в которых содержат собак в курском отлове. Сейчас начались дожди и положение стало катострофическим, волонтеры бьют тревогу.

Собак, ставших жертвами отлова буквально заливают дожди в открытых вольерах. Малыши и взрослые собачки, их всего здесь более двадцати, спят в лужах. С едой напряженка. Животные находятся в тяжелом положении.

- В любой момент от узников этого места могут избавиться, так как контракт по отлову закончен и держать их там не обязаны. Беднягам срочно нужны хозяева или как минимум крыша над клетками. Умоляем неравнодушных помочь организовать песикам хотя бы какое-то подобие навеса, что бы они не погибли от простудных заболеваний и холода, - просят волонтеры. -Подойдут любые подручные материалы: доски, профнастил, линолеум, шифер. Так же нужны тряпочки (ненужные вещи), хотя бы малюткам подстелить.

Ну и мужские руки там крайне необходимы!

Этим малышам нужна крыша над головой

Если у вас нет возможности передать что-либо лично, то можно помочь четвероногим братьям собрать средства на материалы для крыши. Любая помощь бесценна!

По всем вопросам можно связаться по телефонам: 89207031980 Лена, 89045255386 Инна.