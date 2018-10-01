В жилые дома Курска тепло начнет поступать поэтапно с 1 октября

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-01T16:49:35+03:00

Пока батареи греют даже не во всех школах и детсадах

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Глава города Николай Овчаров подписал распоряжение о начале с 1 октября отопительного сезона в жилищном фонде Курска, а также на предприятиях и организациях различных форм собственности.

По состоянию на 28 сентября в 80 % детских дошкольных учреждения и 50 % школ пришло тепло.

В жилом секторе отопление будет подключаться поэтапно, согласно графику, сказали в мэрии: - Следует понимать, что процесс запуска тепла предусматривает сначала наполнение системы, затем, учитывая ветхость и изношенностей теплосетей, - постепенное увеличение температурного режима, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Что касается участков, где ПАО «Квадра» - «Курская генерация» до сих пор ведет работы, – по улицам Красной Армии и Володарского - как заверило руководство предприятия, ремонт там завершат 3 октября.

К своевременному пуску тепла оказались не совсем готовы не только теплоснабжающие организации, но и нерадивые управляющие компании, не подготовившие системы отопления. В их числе УК «Созвездие», «Курский двор», «Альпари плюс» «СпецстройКурск», «Жилсервис», "УК Сеймского округа".

- К сожалению, законодательная база такова, что заставить их ускорить работу мы не вправе, воздействовать на них можно только рекомендательными мерами, - жалуются в мэрии. - В том, чтобы процесс подключения теплоснабжения прошёл нормально, многое зависит и от самих горожан: если ясно, что в трубах есть воздушные пробки, но нет возможности самим исправить ситуацию, следует незамедлительно обращаться в свою управляющую компанию, в «Квадру», в городской комитет ЖКХ, мы будем оперативно реагировать на обращения.