Курский бизнесмен уехал из города и поселился в глухой деревне

СЕГОДНЯ 13:46 2018-10-01T14:33:11+03:00

Павел Глотов: «Жалею, что не бросил бизнес гораздо раньше и не занялся козами»

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Заброшенный хутор, на котором обосновался Павел, находится в Медвенском районе в 45 километрах от Курска. Едем через поросший лесом овраг, наверняка тут полно грибов. Неожиданно кладбище и старая каменная церковь. Оказалось, раньше тут было барское имение. Храм Николаевский, построили его аж в 1859 году. Уцелел, вероятно, из-за труднодоступности. В церкви раз в неделю проходят службы.

Поднимаемся на бугор, теперь понятно откуда взялось название «Бугряновка». Перед глазами несколько покосившихся деревенских домиков, людей нет, тишина. Настоящий пасторальный сюжет.

— Здесь почти никого нет, местные жители перебрались в город, только летом приезжают несколько семей, - рассказывает Павел. — Еще 30 лет назад здесь жили люди, работали школы, клуб, сейчас все заброшено.

Настоящий пасторальный сюжетФото: Яна ШЕЛЕСТ

Павел переехал сюда в начале августа. Но идея переселения возникла у него давно. Павел многодетный отец. Одному из его сыновей поставили в детстве серьезный диагноз.

— Врачи говорили, Коля станет инвалидом детства и будет жить только на лекарствах. Мы с женой купили двух коз и стали поить его молоком.

Сейчас парню 16 лет, он чемпион области по бегу, серьезно занимается шахматами, у Коли более 60 различных наград, в том числе и международных. Павел считает, что сына удалось поставить на ноги благодаря козьему молоку.

— Козье молоко по своему составу по сравнению с коровьим ближе к женскому. Оно гипоаллергенно, плюс это ценнейший питательный и целебный продукт, - поясняет Павел.

Через некоторое время Павел решил, что козье молоко нужно всей семье, приобрел еще животных и несколько коз ему подарили. Появился избыток молока, они с женой начали делать очень вкусный домашний сыр. В то же время Павла начала «душить» наступающая на пятки цивилизация.

Побег

— В Курске у нас дом был на окраине города, специально выбирали для детей место, чтобы был чистый воздух, природа. Но город наступал и наступал. Вокруг нас выросли дома, поле, на котором пасли коз, пошло под застройку. Мне это ужасно не нравилось.

Тут начал рушиться бизнес, а Павел руководил крупной компьютерной фирмой. В это же время в Курск переехал старший сын - у Дениса обнаружили тяжелое заболевание. Все одно к одному… И глава семейства решился.

Начал подыскивать участок для создания семейной фермы за городом. Павел объехал множество заброшенных деревень, искал местечко вдали от промышленных предприятий и трасс. Окончательный выбор пал на Бугряновку. Оформление земли затянулось на полгода.

— У меня здесь пока 30 соток. Для начала - строительства козлятника и организации сыроделия с трудом, но хватает, - говорит Павел.

Двор и участок были сильно захламлены, потихоньку все разобрали. Фермер построил временный козлятник, перевез туда животных, провел воду.

Очень много работы еще в разрушенном домеФото: Яна ШЕЛЕСТ

В разрушенном доме еще много работы. Это классическая русская дубовая изба. В центре дома стояла настоящая русская печь. Друг подарил Павлу чугунную.

До холодов нужно постелить полы, отделать стены и установить окна. Павел торопится перевезти на хутор старшего сына. Но парень на инвалидной коляске, ему нужны все удобства.

— Я привозил сюда Дениса летом на месяц. Он был в кризисном состоянии, но здесь на чистом воздухе, в тишине ему полегчало. Парень начал передвигаться самостоятельно, - делится Павел. — Я уверен, сыну чаще нужно быть на природе, подальше от городской суеты.

Козы, молоко и сыр

Пока осматривали владения, пришло время доить коз. Подошли к козьей обители – импровизированному сараю почти под открытым небом. Захожу с опаской – коз я боялась всегда, ибо рога.

Козы Павла оказались милейшимиФото: Яна ШЕЛЕСТ

Однако козы Павла оказались милейшими, просто зацеловали. Чистенькие и ласковые, они реально мне радовались. Животным здесь раздолье, да и молоко у коз на свободном выпасе гораздо вкуснее и неизмеримо полезнее, чем при стойловом содержании или на привязи возле дороги.

Козы выстроились на дойку. Павел подключает доильный аппарат. Животные дают по 20-25 литров молока в день. Молоко Павел опускает в погреб, а затем обычно идет пасти коз. Но сегодня он нас пригласил на дегустацию сыра.

Пробуем три вида – две разных по сроку выдержки качотты и фету. Продукт оказался выше всех похвал. А мне было с чем сравнивать.

Продукт оказался выше всех похвалФото: Яна ШЕЛЕСТ

Так получился собственный рецепт. В ближайших планах – покупка сыроварни. Но это далеко не все, о чем мечтает Павел.

— Для изготовления сыра мы сначала использовали пепсин, но потом я понял, что это не тот сыр, который хотелось бы. Закупили термофильные и мезофильные закваски, начали экспериментировать, - рассказывает Павел.

— Что касается планов на будущее - уверен, что наиболее оптимальный вариант - это небольшие фермы, на 25-30 дойных коз. Но таких ферм должно быть несколько, со строгим контролем, с единой логистикой, под общим брендом.

Подумывает фермер и о развитии сельского экотуризма на хуторе.

— Когда я тут обустроюсь, то первым делом приглашу всех желающих в гости. Во-первых, люди должны иметь увидеть своими глазами, в каких условиях производится экологически чистая, натуральная продукция. А во-вторых, любому горожанину было бы полезно хоть на короткое время взглянуть на жизнь под другим ракурсом - сменить городскую суету на общение с природой. Хоть на денек-другой войти в роль крестьянина, затопить настоящую русскую печь, покосить траву, подоить козу, попить парного молочка, заночевать на сеновале или на печи. Жизнь очень разнообразна, нельзя ограничивать ее гаджетами.

В свое время у Павла в компании работали 120 человек, было три филиала. Но фермер жалеет лишь о том, что не бросил бизнес гораздо раньше, не уехал из города и не занялся козами.

— Я много лет занимался, увы, не своим делом. Жалею, что не бросил бизнес гораздо раньше и не занялся козами, - делится Павел. — У меня стойкое ощущение, что мир катится куда-то совсем не туда, участвовать в этом не хочется, а тем паче прогибаться, поэтому представляется единственно возможным создать свою реальность, этакое Зазеркалье в пику происходящему. Если удастся сконектить его с прочим миром посредством экопродукции – будет замечательно!