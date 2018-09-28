Акция "КП": "Хочу домой!"

СЕГОДНЯ 16:30 2018-09-28T11:40:53+03:00

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"КП" уже подробно рассазывала о проблеме содержания животных в отлове под Курском. В народе это место называют еще «собачьим концлагерем» - условия здесь ужасные, животным не хватает еды и лекарств. Большинство из них находятся в состоянии шока. Так получается, что в отлов попадают не по-настоящему злые и опасные псы, а те, кто действительно доверяет человеку, вполне безобидные и дружественно настроенные дворняги. Но жизнь оказалась к ним немилостива.

Бывали случаи, что в пункте временного содержания оказывались и хозяйские собачки или же те, за кем присматривали во дворах. Скрасить жизнь животных пытаются волонтеры. Благодаря их усилиям многие из четвероногих уже обрели хозяев и домашнее счастье. «Комсомолка» присоединяется к акции по пристройству собак из отлова.

Необыкновенно умный и благородный мальчишечка Макс стал жертвой службы отлова. Возраст около восьми месяцев, среднего размера, ближе к крупному. Характер у песика чудесный. Абсолютно социализированный, общительный, интеллигентный. Он искренне верит в человеческую доброту и с надеждой заглядывает в глаза людям. Подружиться с ним не составит проблемы.

Максюша очень хочет домой.

Хозяин,где ты?

Шикарная девчоночка-подросток Рокси. Очень похожа на таксу. Возраст около пяти месяцев. Умная, позитивная лисичка с дружелюбным характером. Любит поиграть, с легкостью осваивает команды. Собаченька очень ласковая. Хозяин, отзовись! Такое чудо пропадает. Рокси очень хочет домой и с нетерпением ждет тебя.

Рокси

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