2018-09-28T10:55:45+03:00
Происшествия

Под Курском многодетная семья осталась без крыши над головой

В сгоревшем доме жили двое пенсионеров и четверо детей
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Дом стал непригодным для проживания, семье нужна помощьДом стал непригодным для проживания, семье нужна помощьФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

"КП" уже рассказывала о страшном пожаре, который произошел 27 сентября во Льгове. По данным МЧС сообщение о пожаре в жилом доме на улице 40 лет Октября Льгова поступило около половины третьего днем в четверг.

На место происшествия выезжали пожарные 10 ПСЧ Льгова, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. МЧС сообщает, что путь до горящего дома занял меньше пяти минут, а на тушение ушло каких-то шесть минут. Но по факту в доме полностью сгорела крыша и обвалился потолок.

Как выяснилось, без крыши над головой остались двое пенсионеров,которые являются опекунами четырех несовершеннолетних детей. Многие вещи удалось спасти,но средств на восстановление крыши у семьи нет.

Сейчас каждая копейка или материалы помогут этой семье.

Лицевой счет для оказания помощи

40817810333000167011

Александр Коновалов

Тел. 89524907052

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Ремонт идет нон-стоп»: Корреспондент «Комсомолки» побывала в квартире, куда могут поместить 17-летнюю Марию Хачатурян
В четверг, 27 сентября, Басманный суд примет решение о мере пресечения трем сестрам, убивших отца. Ожидается, что девушек отпустят из СИЗО [Эксклюзив «КП», фото]
Новости 24