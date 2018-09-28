Под Курском многодетная семья осталась без крыши над головой
"КП" уже рассказывала о страшном пожаре, который произошел 27 сентября во Льгове. По данным МЧС сообщение о пожаре в жилом доме на улице 40 лет Октября Льгова поступило около половины третьего днем в четверг.
На место происшествия выезжали пожарные 10 ПСЧ Льгова, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. МЧС сообщает, что путь до горящего дома занял меньше пяти минут, а на тушение ушло каких-то шесть минут. Но по факту в доме полностью сгорела крыша и обвалился потолок.
Как выяснилось, без крыши над головой остались двое пенсионеров,которые являются опекунами четырех несовершеннолетних детей. Многие вещи удалось спасти,но средств на восстановление крыши у семьи нет.
Сейчас каждая копейка или материалы помогут этой семье.
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