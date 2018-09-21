2018-09-22T14:41:24+03:00
Общество

Подведены промежуточные итоги реализации Программы социального партнерства Металлоинвеста с Курской областью

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев и губернатор Курской области Александр Михайлов обсудили выполнение Программы мероприятий на 2018 год в рамках Соглашения о социально-экономическом партнерстве (СЭП) Металлоинвеста с администрациями
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Программа каждого года формируется с учетом актуальных задач в здравоохранении, образовании, культуре и спорте, развитии городской инфраструктурыПрограмма каждого года формируется с учетом актуальных задач в здравоохранении, образовании, культуре и спорте, развитии городской инфраструктурыФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Программа подписывается ежегодно и определяет конкретные направления социальных инвестиций, направляемых сторонами на развитие Железногорска и Курской области. Всего за период с 2011-го по 2017-й годы рамках партнерства стороны направили на социально-экономическое развитие региона 6,2 млрд рублей. Вклад Компании составил 3,8 млрд рублей. Объем инвестиций по Программе 2018 года ожидается на уровне 1,6 млрд рублей, вклад Металлоинвеста – около 870 млн рублей.

Программа каждого года формируется с учетом актуальных задач в здравоохранении, образовании, культуре и спорте, развитии городской инфраструктуры, а также в сфере социальной поддержки граждан. На встрече было отмечено, что в рамках Программы мероприятий этого года Компания оказала поддержку учреждениям образования Железногорска – школам, детским садам, горно-металлургическому и политехническому колледжам. Средства направлены на ремонт бассейнов «Нептун» и «Альбатрос». Ведется благоустройство микрорайонов города, установка спортивных и детских игровых площадок, в работе - проект по реновации городского парка.

Продолжается реализация корпоративных программ Компании – грантовый конкурс «Сделаем вместе!», программы «Здоровый ребенок», «Наша смена», «Наши чемпионы», направленные на развитие территории присутствия. Металлоинвест является генеральным партнёром женского баскетбольного клуба «Динамо Курск».

В рамках Программы осуществляется ежегодная системная работа по реконструкции городских дорог, поддержка учителей, талантливых детей, оказание адресной помощи людям, оказавшимся трудных жизненных ситуациях.

«Металлоинвест на деле доказывает, что развитие городов, где работают наши предприятия, повышение качества жизни людей для Компании – важнейшие приоритеты. Эффективность нашего сотрудничества с регионом подтверждена вводом в строй конкретных объектов, реализацией социально ориентированных программ. Мы хорошо понимаем, что Михайловский ГОК - это предприятие, от которого во многом зависит благополучие города Железногорска и всей области. Комбинат является основой промышленного потенциала региона, и мы всегда с гордостью и ответственностью относимся к этой роли», - отметил Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.

«Компания «Металлоинвест» является одним из ключевых стратегических партнеров области, - сказал губернатор Александр Михайлов. - Действующее соглашение между областью и компанией дает возможность сделать жизнь железногорцев, да и всех жителей области, лучше, насыщеннее, интереснее».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Кукла своими руками для начинающих: мастер-класс с инструкциями
Это только кажется, что сделать куклу своими руками сложно. Есть куклы, для изготовления которых начинающим рукодельницам не нужны будут ни выкройки, ни иголки - лишь несколько лоскутков ткани, нитки, да наш мастер-класс с подробной видео-инструкцией!
Новости 24
В Курске пройдет фольклорный фестиваль
В Курске бухгалтера УМВД обвиняют в хищении
Курянин до смерти избил собутыльника
Ушел из жизни курский музыкант Евгений Легостаев
Курск переходит в режим повышенной готовности
Курянам разрешили посещать леса
В Курске состоится крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение»
Курскую службу такси признали опасной
Пожилая курянка затопила печь и спалила дом
Под Курском ночью загорелась «Газель»
Курян приглашают на фестиваль арабской кухни
Курск отметит День города
Несколько улиц Курска останутся без света
25 сентября курянам дали выходной
Ранее судимый курянин ограбил 19-летнюю девушку
Две курянки в такси лишились телефонов
Курский осужденный заплатит за свое содержание
Курянам выдали 5765 ипотечных кредитов
На курской ТЭЦ ремонтируют плотину
Курский «Авангард» обыграл «Мордовию»
В Курске проходит художественный пленэр