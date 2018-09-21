Подведены промежуточные итоги реализации Программы социального партнерства Металлоинвеста с Курской областью

21 Сент. 18:00 2018-09-22T14:41:24+03:00

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев и губернатор Курской области Александр Михайлов обсудили выполнение Программы мероприятий на 2018 год в рамках Соглашения о социально-экономическом партнерстве (СЭП) Металлоинвеста с администрациями

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Программа подписывается ежегодно и определяет конкретные направления социальных инвестиций, направляемых сторонами на развитие Железногорска и Курской области. Всего за период с 2011-го по 2017-й годы рамках партнерства стороны направили на социально-экономическое развитие региона 6,2 млрд рублей. Вклад Компании составил 3,8 млрд рублей. Объем инвестиций по Программе 2018 года ожидается на уровне 1,6 млрд рублей, вклад Металлоинвеста – около 870 млн рублей.

Программа каждого года формируется с учетом актуальных задач в здравоохранении, образовании, культуре и спорте, развитии городской инфраструктуры, а также в сфере социальной поддержки граждан. На встрече было отмечено, что в рамках Программы мероприятий этого года Компания оказала поддержку учреждениям образования Железногорска – школам, детским садам, горно-металлургическому и политехническому колледжам. Средства направлены на ремонт бассейнов «Нептун» и «Альбатрос». Ведется благоустройство микрорайонов города, установка спортивных и детских игровых площадок, в работе - проект по реновации городского парка.

Продолжается реализация корпоративных программ Компании – грантовый конкурс «Сделаем вместе!», программы «Здоровый ребенок», «Наша смена», «Наши чемпионы», направленные на развитие территории присутствия. Металлоинвест является генеральным партнёром женского баскетбольного клуба «Динамо Курск».

В рамках Программы осуществляется ежегодная системная работа по реконструкции городских дорог, поддержка учителей, талантливых детей, оказание адресной помощи людям, оказавшимся трудных жизненных ситуациях.

«Металлоинвест на деле доказывает, что развитие городов, где работают наши предприятия, повышение качества жизни людей для Компании – важнейшие приоритеты. Эффективность нашего сотрудничества с регионом подтверждена вводом в строй конкретных объектов, реализацией социально ориентированных программ. Мы хорошо понимаем, что Михайловский ГОК - это предприятие, от которого во многом зависит благополучие города Железногорска и всей области. Комбинат является основой промышленного потенциала региона, и мы всегда с гордостью и ответственностью относимся к этой роли», - отметил Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.

«Компания «Металлоинвест» является одним из ключевых стратегических партнеров области, - сказал губернатор Александр Михайлов. - Действующее соглашение между областью и компанией дает возможность сделать жизнь железногорцев, да и всех жителей области, лучше, насыщеннее, интереснее».