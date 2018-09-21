Курские депутаты не хотят разглашать сведения о поименном голосовании

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-21T12:32:42+03:00

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20-е заседание Курской областной Думы, которое состоялось после отпуска депутатов, было насыщенным. На нем был расмотрен ряд вопросов социального характра, решения по которым в основном принимались единогласно. Дебаты разгорелись по вопросу, который внес председатель регионального заксобрания Николай Жеребилов - О проекте постановления "О внесении изменений и дополнений в постановление Курской облДумы "О Регламенте Курской областной Думы".

Николай Жеребилов предложил одно из положений документа сформулироват таким образом: «Разрешение на доступ к информации электронной системы голосования, хранящейся на магнитных носителях, дает председатель областной Думы». Таким образом, в частности узнать о результатах поименного голосования по тому или иному вопросу можно будет только, заручившись на это личным разрешением главы регионального парламента.

Инициаторы изменений предлагают также исключить статью, которая дает доступ самим депутатам к информации электронной системы голосования, хранящейся на магнитных носителях. На это также нужно будет разрешение председателя Облдумы, если изменения будут приняты.

Голосование по большей части вопросов проходило единогласноФото: Светлана ВОЛКОВА

Противником таких изменений выступил в частности депутат Владимир Федоров, который подчеркнул, чо даже в Госдуме депутаты не скрывают того, каким образом они голосуют за те или иные решения.

Вопрос отправили в итоге на доработку. Инициаторам изменений предстоит прописать, в каком случае председатель облДумы может отказать в раскрытии результатов поименного голосования.

Также на заседании был рассмотрены вопросы пенсионных льгот, земельных участков для многодетных семей и другие. Об этом читайте подробнее на сайте КП.