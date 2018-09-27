2018-09-27T12:10:34+03:00
Общество

Акция «КП»: «Хочу домой!»

Дом ищут шесть малюток из отлова
Светлана ВОЛКОВА
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Малышам всего полтора месяцаМалышам всего полтора месяца
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"КП" уже подробно рассазывала о проблеме содержания животных в отлове под Курском. В народе это место называют еще «собачьим концлагерем» - условия здесь ужасные, животным не хватает еды и лекарств. Большинство из них находятся в состоянии шока. Так получается, что в отлов попадают не по-настоящему злые и опасные псы, а те, кто действительно доверяет человеку, вполне безобидные и дружественно настроенные дворняги. Но жизнь оказалась к ним немилостива.

Бывали случаи, что в пункте временного содержания оказывались и хозяйские собачки или же те, за кем присматривали во дворах. Скрасить жизнь животных пытаются волонтеры. Благодаря их усилиям многие из четвероногих уже обрели хозяев и домашнее счастье. «Комсомолка» присоединяется к акции по пристройству собак из отлова.

Поистине шикарные малютки - шесть мальчиков и девочек в возрасте полутора месяцев - нуждаются в крыше над головой и добрых хозяевах. Круглые как колобочки, в набитной шубке, напоминают лабрадора. Не по возрасту разумные и самостоятельные щеночки. Кушают сами. Вырастут среднего размера.

Волонтеры отдают малышей только в надежные, любящие руки.

Девочкам гарантирована стерилизация по возрасту

Девочкам гарантирована стерилизация по возрасту

Возможна доставка по городу и области.

Для девочек гарантируется бесплатная стерилизация по возрасту.

Перекупщиков не беспокоить.

Ручки нужны срочно, так как малыши стали жертвами службы отлова

Контакты для связи:

89207031980 Лена

89045255386 Инна

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