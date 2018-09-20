Куряне жалуются, что детский лагерь перекрыл доступ к реке

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-20T11:43:20+03:00

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Горожане обратились с жалобой на то, что лишились возможности отдыхать на берегу реки Сейм рядом с базой отдыха "Олимпиец". Арендатор муниципальной земли перекрыл побережье на прибрежном участке. Росприроднадзор предписал освободить незаконно ограниченную территорию.

Общественники уже обратились в прокуратуру региона по поводу соблюдения арендатором спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпиец» положений Водного кодекса РФ. Документ устанавливает ширину береговой полосы общего пользования – 20 м, а, значит, любой человек без ограничений имеет право находиться на этой территории. Надзорное ведомство, в свою очередь, направило обращение в управление Росприроднадзора по Курской области, специалисты которого провели выездной рейд.

Выяснилось, что земельный участок с кадастровым номером действительно огорожен двумя заборами общей протяженностью 200 метров, которые перекрывают жителям доступ к реке Сейм.

Местные жители жалуются проверяющим, что из-за ограждений, установленных новым арендатором, практически лишены возможности отдыхать на пляже и рыбачить. Между тем это место не является официальным пляжем.

Специалисты Росприроднадзора направили арендатору предписание с требованием «обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования реки Сейм и его береговой полосе».

В ближайшее время контролирующая организация получит ответ от арендатора и организует выездную проверку. Если замечания не устранят, Росприроднадзор имеет право направить материалы дела в суд. За невыполнение в установленный срок законного предписания статьей 19.5 КоАП РФ предусмотрен административный штраф граждан в размере от 300 до 500 руб., должностных лиц – от 1 тыс. до 2 тыс. руб. или дисквалификация на срок до трех лет, юридических лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.