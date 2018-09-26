Театральный сезон в Курске откроется премьерным спектаклем

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-26T16:13:15+03:00

Изменить размер текста: A A

29 сентября в 18.00 Курский государственный драматический театр открывает новый 227-й театральный сезон. В этот день состоится премьера спектакля "Примадонны", будет вручена театральная премия имени А. П. Буренко и представлена труппа с новыми артистами.

Скучать на премьерном спектакле зрителям точно не придется. Персонажи комедии Кена Людвига «Примадонны» созданы для того, чтобы ими восхищались, сочувствовали, приходили в восторг от их выдумок и выходок. Кому-то вспомнится знаменитый фильм «В джазе только девушки», а кто-то увидит за неловкими смешными ситуациями, общей неразберихой и милыми наивными интригами настоящие шекспировские страсти. Сюжет строится на случайных стечениях обстоятельств, непредвиденных курьезных ситуациях, в которые попадают герои – всё в лучших традициях комедии положений.

Два безработных актера Джек и Лео получают возможность завладеть многомиллионным состоянием. На что же они готовы ради этого? Даже переодеться в женское платье! И вроде бы все шло по их безумному, но идеальному плану. Но тут вмешалась госпожа Любовь...