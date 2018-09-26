2018-09-26T15:22:48+03:00
Общество

Акция «КП»: «Хочу домой!»

«Комсомолка» срочно ищет хозяев для собак из отлова, иначе животных ждет смертный приговор
Светлана ВОЛКОВА
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Станьте другом для этой малышки, спасите жизньСтаньте другом для этой малышки, спасите жизнь
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"КП" уже подробно рассазывала о проблеме содержания животных в отлове под Курском. В народе это место называют еще «собачьим концлагерем» - условия здесь ужасные, животным не хватает еды и лекарств. Большинство из них находятся в состоянии шока. Так получается, что в отлов попадают не по-настоящему злые и опасные псы, а те, кто действительно доверяет человеку, вполне безобидные и дружественно настроенные дворняги. Но жизнь оказалась к ним немилостива.

Бывали случаи, что в пункте временного содержания оказывались и хозяйские собачки или же те, за кем присматривали во дворах. Скрасить жизнь животных пытаются волонтеры. Благодаря их усилиям многие из четвероногих уже обрели хозяев и домашнее счастье. «Комсомолка» присоединяется к акции по пристройству собак из отлова.

Эта чудесная крохотная девочка стала жертвой службы отлова. Возраст собачки около восьми месяцев. Умнейшее существо с прекрасным характером! Очень ласковая и дружелюбная, обожает сидеть на ручках. Скорее всего метис тоя.

Животным в отлове отведено очень мало времени, в любой момент их могут просто казнить.

Спасите малышку!!!!

89207031980 Лена

89045255386 Инна

Возможна доставка по городу и области.

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