В Курске филармонический сезон откроется музыкой Чайковского

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-26T14:43:40+03:00

Изменить размер текста: A A

1 октября, в Международный день музыки, Курская государственная филармония открывает 83-й концертный сезон. В новом концертном зале «Свиридовский» старт новому сезону даст концерт симфонического оркестра, ведущего творческого коллектива филармонии.

Симфонический оркестр Курской государственной филармонии был организован в 1991 году. Репертуар оркестра обширен и разнообразен, охватывает музыку разных стилей и эпох – от венских классиков до произведений современных авторов. Вместе с оркестром выступали именитые музыканты, ансамбли и хоровые коллективы.

Оркестр ведет большую просветительскую деятельность. Им были подготовлены абонементные циклы концертов «Великие имена», «Парад дирижеров», «Музыкальный хит-парад», «Лауреаты конкурса им. П.И. Чайковского», «По страницам музыкальных сказок» и другие. Особой популярностью у публики пользуется абонемент «Шедевры мировой музыки».

Во главе оркестра с 2005 года стоит выпускник Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Игорь Сукачёв. Дирижер сотрудничает с различными оркестрами России. Игорь Сукачев подготовил более ста разнообразных по тематике симфонических программ, несколько из них – для гастролей оркестра в Испании, во Франции, в Китае.

Для всех любителей классики в исполнении оркестра прозвучит сюита из балета Петра Чайковского «Щелкунчик». Вместе с оркестром Концерт d-moll исполнит молодой московский пианист, участник проекта Московской государственной филармонии «Звезды XXI века» Алексей Чернов – выпускник Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и Королевского музыкального колледжа в Лондоне. Пианист – лауреат многочисленных международных фортепианных конкурсов, в том числе 14-го международного конкурса им. П. Чайковского и 4-го международного конкурса им. А. Скрябина в Москве. Регулярно принимает участие в фестивалях музыки А. Скрябина в Москве и других городах России, а также в Париже и Берлине. Сегодня Алексей Чернов – один из самых заметных пианистов современной России, много концертирующий по стране и за рубежом.