В Курске открылась выставка картин из собрания Эрмитажа

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-26T12:48:33+03:00

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Выставка западноевропейского натюрморта XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа открылась в Курской картинной галерее имени А. Дейнеки.

В составе экспозиции, посвященной одному из самых интересных жанров живописи, – натюрморту - 41 произведение ведущих художественных школ Западной Европы XVI-XIX веков: Фландрии, Голландии, Италии, Германии Франции.

Выставка «Радость всех чувств. Западноевропейский натюрморт XVI-XIX веков» дает возможность составить яркое представление о своеобразии жанра, его главных особенностях, позволяет продемонстрировать многообразие тем и мотивов, характеризующих старый европейский натюрморт.

На экспозиции представлены уникальные полотна мастеров.Фото: Светлана ВОЛКОВА

Увидеть уникальные произведения искусств куряне смогли в рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО, учрежденного благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

- Одной из важных задач Фонда является развитие культурной среды, реализация культурных проектов в регионах присутствия партнёрских компаний основателя нашего Фонда, Алишера Бурхановича Усманова, - рассказала заместитель директора благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан. - Фестиваль АРТ-ОКНО – это окно в высокое искусство, через которое люди могут увидеть работы великих мастеров своего дела.

- Не первый год мы участвуем в мероприятиях, связанных с знакомством с шедеврами мирового искусства. Происходит это благодаря благотворительному фонду «Искусство, наука и спорт». Именно поэтому название фонда - организатора фестиваля АРТ-ОКНО, - «Искусство, наука и спорт» - звучит для курян особенно тепло и приятно, - подчеркнул на открытии выставки губернатор Курской области Александр Михайлов.

Основа представленной экспозиции - работы голландских и фламандских живописцев-зачинателей натюрморта как самостоятельной ветви станковой живописи. Изображения объектов «живой» и «неживой природы» - цветов, плодов, дичи, рыбы, домашней утвари – это образцы «классического» старого европейского натюрморта, основные типы которого оформились в XVII столетии.

Мастера «золотого века» натюрморта любили изображать изделия из серебра, китайского фарфора, изящно украшенные бокалы, стеклянные сосуды для вина и экзотические фрукты. Подобные композиции получили название «роскошный натюрморт», демонстрирующий богатство, великолепие, изобилие. Среди них картина «Омар, устрицы и фрукты на столе» кисти фламандского живописца Иориса ван Сона (1623-1667).

На выставке представлены картины Абрахама Брейгель, Яна Брейгель, Яна ванн Хейсум, Джованни Руопполо, Франсуа Депорт и других всемирно известных художников.

На открытии выставки звучала классическая музыкаФото: Светлана ВОЛКОВА

Выставка полотен Эрмитажа организована в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве компании «Металлоинвест» с администрациями Курской области и города Железногорска. Трехстороннее партнерство предусматривает реализацию важных проектов в интересах жителей региона, в том числе в сфере культуры и искусства.

- В курской галерее имени Александра Дейнеки уже были представлены полотна из собрания Третьяковской галереи, музея изобразительных искусств имени Пушкина и вот сегодня – Эрмитаж, - отметил на торжественной церемонии генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. - Убежден, что наша Компания, администрация Курской области и Железногорска, фонд «Искусство, наука и спорт» и учрежденный им фестиваль искусств АРТ-ОКНО совместно реализуют еще немало социально значимых проектов в регионе.