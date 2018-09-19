Курские пожарные прошли крестным ходом

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-19T12:13:33+03:00

Когда во время Крестного хода пошел дождь, Иван Лунев счет это знаком свыше Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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Накануне православного праздника, посвященного иконе Божией Матери «Неопалимая Купина», в Курской области прошел традиционный крестный ход. Участие в нем приняли пожарные и спасатели, покровительницей которых и является эта икона.

- Более ста лет назад икона была написана на Святой горе Афон, после чего иконописец преподнес ее в дар Введенскому храму села Пименово Курского района. В православной традиции перед этим образом Пресвятой Богородице молятся о спасении от пожаров, - говорит отец Роман, настоятель Введенского храма.

Эта святыня считается защитницей и пожарных, которые помогают людям справиться с огненной стихией. И сегодня огнеборцы и спасатели не только обеспечивали безопасности крестного хода, но и приняли в нем активное участие. Присутствовал на мероприятии и начальник Главного управления МЧС России по Курской области Иван Лунев.

- Наверное, есть какой-то символ в сегодняшнем дне, - говорит Иван Иванович. – Ведь именно во время крестного хода в регионе пошли дожди, которых не было почти месяц. А значит пожарная обстановка будет не такой напряженной. Можно сказать, что это знак свыше, помощь нашим огнеборцам.

Начался праздник от Введенского храма в селе Пименово. Прихожане преодолели в общей сложности более шести километров до Поклонного креста в село Полянское. Раньше здесь был Храм Воскресенье Славущее, но он был полностью разрушен во время гонений на православие.

Всего участие в крестном ходе приняли порядка 300 человек – это не только жители ближайших поселков. На праздник приехали из всех уголков области. Многих привозили родственники на автомобилях, и люди сразу присоединялись к общему потоку.

В селе Полянском у Поклонного креста был отслужен молебен с акафестом Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина». После чего всех прихожан угостили кашей и горячим чаем, которые приготовили казаки.