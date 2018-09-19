Курянам представили пьесу о фаворите Георга IV

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-19T12:06:58+03:00

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Пьеса – острая, очень глубокая, тема вечная – власть и художник. Этот рассказ об английском трагике Эдмунде Кине Горин насытил присущим ему юмором. Но в равной спени этот рассказ и драматичен, ибо драматична бала судьба великого Артиста, который закончил свои дни в нищете и забвении.

Куряне встретили спектакль с восторгомФото: Светлана ВОЛКОВА

Эту пьесу об известном английском трагике автор писал с присущим ему юмором, но в равной степени этот рассказ о великом английском актере драматичен.

Тема вечная – власть и художник: король Георг IV обожает Кина и даже мечтает умереть в театральной ложе. Однако он же приказывает Кину оставить актерскую профессию, на что Кин отвечает: «Не он мне приказывал стать актером, не ему дано запрещать, Ибо мой главный зритель – там на небесах».

Гастроли театра в Курске завершатся 20 сентябряФото: Светлана ВОЛКОВА

Спектакль о театре, о мире театрального закулисья. Спектакль об актерах и зрителях. О любви земной и любви к искусству, о надеждах и разочарованиях, о дружбе и предательстве, о жизни.