2018-09-19T12:06:58+03:00
Звезды

Курянам представили пьесу о фаворите Георга IV

В Курске продолжаются гастроли Владикавказского академического русского театра
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:

"Кин IV".

Изменить размер текста:

Пьеса – острая, очень глубокая, тема вечная – власть и художник. Этот рассказ об английском трагике Эдмунде Кине Горин насытил присущим ему юмором. Но в равной спени этот рассказ и драматичен, ибо драматична бала судьба великого Артиста, который закончил свои дни в нищете и забвении.

Куряне встретили спектакль с восторгом Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне встретили спектакль с восторгомФото: Светлана ВОЛКОВА

Эту пьесу об известном английском трагике автор писал с присущим ему юмором, но в равной степени этот рассказ о великом английском актере драматичен.

Тема вечная – власть и художник: король Георг IV обожает Кина и даже мечтает умереть в театральной ложе. Однако он же приказывает Кину оставить актерскую профессию, на что Кин отвечает: «Не он мне приказывал стать актером, не ему дано запрещать, Ибо мой главный зритель – там на небесах».

Гастроли театра в Курске завершатся 20 сентября Фото: Светлана ВОЛКОВА

Гастроли театра в Курске завершатся 20 сентябряФото: Светлана ВОЛКОВА

Спектакль о театре, о мире театрального закулисья. Спектакль об актерах и зрителях. О любви земной и любви к искусству, о надеждах и разочарованиях, о дружбе и предательстве, о жизни.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Иван Вабищевич (“Дядя Ваня”): 50 тысяч долларов, полученные от Аллы Пугачевой, я потратил на ... мечты
Белорусский участник “Новой волны” рассказал, что значит «проснуться звездой», почему он бил людей в сериалах и как он сам получил волшебный пендель от Примадонны
Роза Рымбаева: В косухе вряд ли буду смотреться гармонично
В этом году «золотой голос Казахстана» настиг новый виток славы в Беларуси. На «Славянском базаре» в ее честь открыли именную «звезду» в Витебске, а Президент Александр Лукашенко вручил награду «Через искусство - к миру и взаимопониманию»
Иван Охлобыстин: Чтобы в стране наступил спад рождаемости, надо снять «Эммануэль-4» со мной в главной роли
Популярный актер и писатель рассказал «Комсомолке» о воспитании детей и патриотизма, ответственности художника перед зрителем и рецепте счастливой семейной жизни
Новости 24
Против курянина завели дело за уклонение от службы
Курские власти через суд обязали наладить уличное освещение
Курского студента признали виновным в даче взятки
На курского экс-студента завели дело за незаконное получение выплат
В Курске пристав присвоила имущество должника
Курские поэты прочтут стихи о городе
В Курской области по вине нетрезвых водителей погибли 22 человека
В Курске вор отрезал от интернета многоэтажку
Куряне прочитают Чехова
За год объем вкладов курян вырос на 11,4 млрд рублей
В Сеймском округе Курска воду обещают дать к четырем часам дня
В Курске появится новая часовня
В Курской области работают более 14 тысяч инвалидов
Под Курском в ДТП погиб водитель КамАЗа
Под Курском пройдет православная выставка
Под Курском пенсионера подозревают в убийстве
18 сентября в Курске на проспекте Победы закроют движение
В Курске прошел экологический квест
Под Курском погиб 55-летний велосипедист
В Курске стартует фестиваль «Служу России»
В Курске продолжатся отключения электричества
В центре Курска отключат газ
Народное караоке вместе с «Хором Турецкого»!
Курские заключенные копали картошку и наткнулись на осколочно-фугасный снаряд
Одна курская компания задолжала другой около 9 млн рублей