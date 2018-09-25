Под Курском аптеки не отпускают льготные лекарства

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-25T16:33:48+03:00

Проблему с обеспечением курчатовцев лекарствами не могут решить ни "внизу", ни "наверху" Фото: Светлана ВОЛКОВА

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86-летняя жительница города атомщиков Курчатова Татьяна Петровна Федорова на днях выложила более полутора тысяч рублей на покупку инсулина. Между тем, препарат ей положен бесплатно как льготнику.

- В Курчатове больше нет аптеки, которая бы отпускала лекарства по льготным рецептам. Какое-то время назад жизненно важные препараты отпускала аптека в поселке Пены. Это не ближний путь, но хотя бы что-то. Но сейчас и там невозможно отоварить льготный рецепт, ЦРБ, в которой расположен этот аптечный пункт, отказался от этой функции, - рассказывает инвалид.

Проблему с отпуском льготных лекарств местные власти не могут решить уже довольно давно. Все это время 989 льготников Курчатова вынуждены либо добираться за тридевять земель, чтобы получить препарат, либо выкладывать деньги за то, за что государство уже заплатило из бюджета. Но не у всех есть такие суммы.

- Одна моя знакомая – онкобольная женщина – специально ездила в аптеку в Курск за нужными ей препаратами – добиралась на общественном транспорте. Ведь лекарства, необходимые ей, стоят огромной суммы денег. Но это пока она могла ходить. Сейчас женщина лежачая, близких родных рядом нет, осталась без препаратов. Но духом она не падает, говорит: «Я не собираюсь умирать, буду зарядкой вместо лекарств заниматься», - с горечью рассказывает Татьяна Петровна.

За эти месяцы 86-летняя Татьяна Федорова куда только не обращалась с письмами и жалобами - в мэрию Курчатова, областной комитет здравоохранения, к представителю Президента в Курской области, к Министру здравоохранения Веронике Скворцовой, даже к Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, но все бесполезно – одни отписки. Ни один из чиновников пока не решил проблему.

Как выяснилось, тендер на отпуск лекарственных препаратов для льготников выиграло ОАО «Курская фармация», с которым у администрации региона заключен договор. Там, где нет торговых точек этой фирмы, ОАО заключает договор с сторонними аптеками. В Курчатове такой договор был с «Губернской аптекой» - единственной на весь город атомщиков с населением почти в 40 тысяч жителей, из которых почти тысяча – льготники. Но «Губернская аптека» договор этот по непонятным причинам разорвала. Как пояснили в комитете здравоохранения администрации региона «из-за сокращения штата». С тех пор новый договор на отпуск льготных лекарств в Курчатове ОАО так и не заключило, хотя по договору обязано.

- Лицензия на работу с наркотическими средствами, необходимая для отпуска льготных препаратов, есть в Курчатове только у Губернской аптеки и у Медчанчасти-125. С последней переговоры велись, но пока так договор и не заключен, - пояснила «КП» заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области Анна Дубровская. - Обеспечение маломобильных пациентов Курчатова осуществляется ОБУСО «КЦСОН Курчатовского района и Курчатова».

Когда будет решен вопрос, в администрации региона не знают. Заместитель губернатора Курской области Владимир Проскурин, курирующий блок здравоохранения, обещал курчатовским инвалидам, что вопрос решится еще в начале сентября, но сейчас он не доступен ни для курчатовцев, которые пытались до него дозвониться, ни для журналистов. В приемной Владимира Викторовича, куда мы обратились за комментарием, ответили, что он «на совещании».

Тем временем Татьяне Федоровой, купившей инсулин за свой счет, ответил телеграммой премьер-министр Дмитрий Медведев. Дмитрий Анатольевич пишет, что вопрос направлен в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).