Иконе Курской Коренной за время пребывания в регионе поклонилось больше 23 тысяч человек

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-25T14:06:10+03:00

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Напомним, святыня находится в нашем регионе с 22 сентября. По состоянию на восемь часов утра 25 сентября в Коренной пустыни икону посетили более 23 тысяч человек.

25 сентября в 10 часов утра начался крестный ход из местечка Свобода, и икона будет перенесена в Знаменский кафедральный собор Курска. Оперативная группа ГУ МЧС России по Курской области организует сопровождение колонны паломников. На пути следования при помощи имеющихся технических средств видеонаблюдения организован мониторинг складывающейся обстановки. В общей сложности в мероприятиях по обеспечению безопасности задействованы 39 единиц техники и порядка 170 человек личного состава, отметили в МЧС региона.

Главное управление, районное звено и пожарно-спасательный гарнизон Золотухинского, Курского районов и Курска на время проведения всех мероприятий переведены в режим функционирования «повышенная готовность».

В случае любой беды незамедлительно обращайтесь в Службу спасения – 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.