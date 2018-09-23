Эльяс Айюб: «Художника нельзя ограничивать»

СЕГОДНЯ 10:58 2018-09-23T11:12:40+03:00

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В Курске на артплощадке «Артис» открылась выставка Эльяса Айюба «Старые города». Молодой самобытный и талантливый художник представил на суд зрителей около 20 своих работ. На создание картин Эльяса вдохновил его родной Дамаск – красивейший город с очень сложной древней застройкой.

— Я жил на возвышении, смотрел на город с высоты птичьего полета. Дамаск постоянно стоит у меня перед глазами. Когда я приезжаю в другие города с похожей архитектурой, всегда провожу ассоциацию со своим городом, - рассказывает Эльяс.

Экспозиция будет работать до 29 сентябряФото: Яна ШЕЛЕСТ

Поэтому на полотнах художника изображен не сам Дамаск, а некий городской коктейль с привкусом загадочности и какой-то особенной атмосферой. Всматриваясь в картины, погружаешься в какую-то иную Вселенную, перед глазами открываются все новые и новые сюжеты, прослеживается религиозная тематика.

— Когда изображаешь какой-то определенный город, нужно обязательно соблюдать его правила. Я не соблюдаю, потому что это крадет мою свободу, а художника нельзя ограничивать, - улыбается Эльяс.

В картинах мастера преобладают серые тона. Для художника этот цвет символизирует пыль войны – бомбежки, теракты, казни, судьбы близких. Трагические события в Сирии наложили серьезный отпечаток на творчество. Полотна пронизаны болью, глубоким смыслом.

Эльяс ворвался в художественную жизнь Курска несколько лет назадФото: Яна ШЕЛЕСТ

Но есть и картины, где преобладают сочные цвета. Эльяс помнит Дамаск мирным, цветущим и солнечным, пропитанным запахом жасмина и арабских специй. В некоторых работах присутствует золото и блестящая краска.

— Обычно золотистые тона используются в иконописи. Я попробовал применить их в своих картинах. Что получилось, судить зрителям.

Эльяс Айюб окончил факультет изящных искусств Дамасского университета, а затем решил продолжить обучение в России. Год проучился в Воронеже, потом приехал в Курск. Сейчас художник учится в аспирантуре в Москве, в Суриковском институте.

— Эльяс ворвался в художественную жизнь Курска несколько лет назад, когда приехал учится в магистратуру худграфа Курского государственного университета, - рассказывает Анастасия Соколова, искусствовед. — У меня до сих перед глазами стоит картина «Черный дождь», которую в 2014 году на выставке в Курске показал Эльяс.

На создание картин Эльяса вдохновил его родной ДамаскФото: Яна ШЕЛЕСТ

Эльяс Айюб – участник множества выставок в России и по всему миру. Работы художника хранятся в сирийском министерстве культуры, музее современного искусства Сирии, а также во многих частных коллекциях. Курский режиссер Михаил Теплинский снял о художнике фильм «Звезда Эльяса», который стал участником Международного кинофорума «Золотой Витязь».

Выставка разместилась на арт-площадке «Артис» (ул. Асеева д. 3/1). Время работы с 17:00-21:00. Стоимость билетов – 100 рублей. Экспозиция будет работать до 29 сентября. Телефон: 550-885.