«Мираторг» увеличил поголовье на ферме по производству розовой телятины

СЕГОДНЯ 12:15 2018-09-14T12:17:31+03:00

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Ферма по производству розовой телятины – уникальный для России инфраструктурный межрегиональный проект, объединяющий молочную и мясную отрасль. Ферма по откорму молодняка была запущена в январе 2017 года на базе МК «Агрофирма Благодатенская». Предприятие всего за год вышло на плановые показатели и планирует произвести в текущем году порядка 7 800 тонн розовой телятины.

Холдинг поставляет на доращивание и откорм телят в возрасте от трех дней с собственного молочного комплекса, а также закупает поголовье у молочных хозяйств в Курской и соседних областях.На данный момент из более чем 20 тысяч голов порядка 3% поступило с молочного комплекса холдинга, расположенного в Рыльском районе Курской области. Остальные - от 38 сельхозпроизводителей из 22 регионов страны.

- У нас есть все предпосылки для восстановления в стране такой отрасли, как производство телятины, - подчеркивают в пресс-службе агрохолдинга. – Это растущий спрос со стороны покупателей и сырьевая база, обеспечиваемая производителями молока. Опыт первой пилотной фермы показал состоятельность проекта, и мы рассматриваем возможность создания еще двух подобных мощностью 30 тысяч голов каждая.