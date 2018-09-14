«ВАГОНМАШ»: новое возрождение

СЕГОДНЯ 08:20 2018-09-14T08:23:35+03:00

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В следующем году ООО ПО «ВАГОНМАШ» готовится отметить свое 15-летие. Предприятие, специализирующееся на производстве комплектующих для железной дороги в Курской области, было создано 3 июня 2004 года. Тогда молодая компания при поддержке своих американских партнеров внедрила принципиально новые для российского рынка технологии, серьезно потеснив конкурентов.

Но кризисы 2008 и 2014 годов не прошли бесследно, негативно сказавшись на деятельности этого промышленного предприятия. Оно в буквальном смысле слова едва не исчезло с карты Курской области, столкнувшись с угрозой банкротства. В стране резко упало производство грузовых железнодорожных вагонов, что, разумеется, не могло не отразиться на деятельности «ВАГОНМАШа». В 2014 году на предприятии было установлено конкурсное производство, введено внешнее управление. Благодаря огромным усилиям, спланированному менеджменту и верно взятому курсу в производственной сфере предприятию удалось сегодня практически выбраться из ямы долгов – полностью погашена задолженность по налоговым платежам в бюджет, расчет с оставшимися кредиторами идет строго по графику. А производство уверенно растет!

Вставая с колен

- Существенный рост производства на предприятии был отмечен уже в конце 2016 года. В 2017 году в России было произведено около 43 тысяч вагонов. Наше предприятие на этот рынок поставляет свою железнодорожную продукцию. Поэтому 2017 год показал нам отличный экономический результат. По итогам прошедших восьми месяцев 2018 года можно с уверенностью говорить, что производственные итоги будут также весомыми, - говорит исполнительный директор ООО ПО «ВАГОНМАШ» Валерий Валеев. - За 8 месяцев 2018 года выручка уже составила 2,8 млрд рублей.

Сейчас предприятие едва успевает выполнять заказы партнеров, коими, к слову, являются такие российские промышленные гиганты, как АО «НПК «Уралвагонзавод», АО «Тихвинский вагоностроительный завод», ТД «РЖД», АО «Алтайвагон», АО «РузХиммаш».

Стабильным спросом в России, странах СНГ и Балтии пользуется вся линейка производимых на ПО «ВАГОНМАШ» узлов. Это поглощающие аппараты РТ-120 и РТ-130, скользун MV-18SB, а также пружины для тележек грузовых вагонов, изготовленные из специальных сталей.

- Подводя итоги работы «ВАГОНМАШа» за эти годы, могу сказать одно – на сегодня порядка 350 тысяч грузовых вагонов в России, СНГ и Балтии ходят с нашими поглощающими аппаратами РТ-120 класса Т-1 и 15 тысяч вагонов цистерн с поглощающими аппаратами РТ-130 класса Т-2. Их преимущества – надежность в эксплуатации, безотказная работа в различных климатических условиях, длительный безремонтный срок службы, высокая энергоемкость, гарантийное и постгарантийное обслуживание, - отмечает Валерий Валеев.

Поглощающие аппараты производства «ВАГОНМАШ» - устройства, предназначенные для защиты груза при соударениях, - рассчитаны на работу при температуре от -60 до +50 градусов по Цельсию. При этом их общий срок службы – 32 года, а гарантийный – 8 лет. Неудивительно, что эта продукция востребована в России и СНГ. Нужно отметить, что поглощающие аппараты такой конструкции, как РТ-120 и РТ-130, в России производит только курский «ВАГОНМАШ».

Также начиная с 2004 года предприятие произвело более 4 миллионов пружин для грузовой железнодорожной тележки. Количество скользунов MV-18SB, выпущенных за эти годы, уже превысило 350 тысяч. Таким образом «ВАГОНМАШ» нашел свою нишу в новой экономической ситуации и ориентируется теперь на производство зарекомендовавшей себя линейки продукции.

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До 2020 года производство будет расширено

Сейчас на предприятии трудится около 500 человек. Средняя зарплата – около 28 тысяч рублей. Производство оснащено полностью инновационным оборудованием и продолжает развиваться. Так, в ближайших планах – запуск литейного производства.

А действующий цех термической обработки деталей, где производят закалку, отпуск, нормализацию, цементацию и другие виды обработки, уже не справляется с существующим объемом производства. Он будет расширен. Уже заключен договор на проектирование, и вскоре здесь появится новая печь.

Основная задача предприятия на ближайшую перспективу – это расширение и развитие новых производств и продуктов. Так, литейный цех решит пока еще существующую проблему простоя из-за ожидания поставок комплектующих от поставщиков. Безусловно, это скажется на объемах производства и удешевит стоимость продукции. Удешевление продукции, дополнительные рабочие места и локализация производства – таковы основные ориентиры ПО «ВАГОНМАШ» на сегодня.

- На первом этапе планируется увеличить численность работников на 30 человек, а при полном запуске литейного производства потребуется дополнительно не менее 150 новых сотрудников. Реализация проекта рассчитана до 2020 года. Таким образом, через два года на предприятии будет полностью запущено литейное производство и появится новая печь в цехе термической обработки деталей, - делится планами Валерий Валеев.

Главное – качество и забота о потребителе

Нужно отметить, что один из факторов успешного развития предприятия сегодня - забота о потребителе.

- Для того, чтобы дальше развиваться, нужно предоставлять более качественные услуги и сервис, - уверен директор.

Поскольку вагоны, использующие комплектующие «ВАГОНМАШ», ходят по всей необъятной России и за ее пределами, в разных климатических условиях, необходимо оперативно и качественно устранять возможные неполадки. С этой целью в РФ и Казахстане открыт ряд фирменных сервисных центров, расположенных от Хабаровска до Калининграда.

Если продукция не выдержала гарантийного срока в течение 8 лет, за свой счет компания меняет бесплатно деталь. Обменный фонд сосредоточен как раз в этих сервисных центрах, которые снабжает курский «ВАГОНМАШ».

Сегодня 70-80 % рынка поглощающих аппаратов в России закрывает «ВАГОНМАШ». Начиная с 2004 года предприятие произвело 714 тысяч аппаратов. А ныне объединение «ВАГОНМАШ» по объемам производства – в пятерке сильнейших в Курской области.

- ПО «ВАГОНМАШ» выжило благодаря поддержке местной и областной администраций. Не могу не отметить и учредителей, которые находят точки сбыта, партнеров, которым интересна наша продукция, и, конечно, костяк коллектива, который поверил в успех и остался на предприятии, - говорит Валерий Адиевич, который в 2004 году сам стоял у истоков становления «ВАГОНМАШа». - Это и есть ключевые моменты, которые позволили предприятию возродится, словно птице Феникс.

Светлана ВОЛКОВА.