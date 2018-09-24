В Курске завершились гастроли театра из Владикавказа

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-24T12:19:25+03:00

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С 14 по 20 сентбяря в Курске прошли гастроли Владикавказского Академического русского театра имени Вахтангова. Труппа привезла в город четыре разных по жанру спектакля - французскую комедию "Зануда", пьесу Григория Горина "Кин IV", детский спектакль "Золотой ципленок" и "Лес" Островского.

Куряне вновь смогли посмотреть классикуФото: Светлана ВОЛКОВА

Финальным гастрольным спектаклем в афише стоял "Лес" русского классика. В этом спектакле есть все: уморительные диалоги, яркие типажи, а, главное, узнаваемые ситуации. Разве не случалось нам слышать о том, что одна зрелая дама вышла за юнца? Или о том, как один делец обманул другого? Или о том, как молодые любящие сердца не могут соединиться?

Актеры играли блистательноФото: Светлана ВОЛКОВА

Мир не меняется, и это нам блистательно доказывают герои Александра Островского. В этом спектакле режиссер расставил акценты так, что всё смешное и жизнерадостное подчеркнуто, а грустное чуть приглушено.

Классическая постановка стала отличным завершением гастролей в КурскеФото: Светлана ВОЛКОВА

Курские зрители с восторгом приняли постановку.