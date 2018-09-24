2018-09-24T11:26:42+03:00
Общество

В Курскую область привезли икону Божией Матери «Знамение»

Святой образ был принесен в Коренную пустынь
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Митрополит Курский и Рыльский Герман поздравил всех верующих с прибытием чудотворного образаМитрополит Курский и Рыльский Герман поздравил всех верующих с прибытием чудотворного образа
Изменить размер текста:

Вечером 22 сентября чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная была принесена в Курскую Коренную Рождества Пресвятой Богородицы мужскую пустынь. Святыня прибыла в сопровождении представителей Русской Православной Церкви Заграницей во главе с епископом Манхэттенским Николаем.

Встретили делегацию митрополит Курский и Рыльский Герман, епископ Железногорский и Льговский Вениамин, епископ Щигровский и Мантуровский Паисий, наместник Курской Коренной пустыни игумен Серафим (Котельников) с братией, духовенство Курской митрополии и паломники

Под пение тропаря и колокольный звон торжественным крестным ходом икон перенесли в собор Рождества Пресвятой Богородицы, где епископ Вениамин продолжил богослужение. Доступ к святыне открыли всем верующим.

Митрополит Курский и Рыльский Герман поздравил всех верующих с прибытием чудотворного образа в пределы Курской митрополии, где святыня была обретена. Поблагодарил делегацию Русской Православной Церкви Заграницей за доставленную великую радость всем курским православным верующим и возможность вновь помолиться перед образом Покровительницы и Заступницы Курского края.

Икона будет пребывать в Коренной пустыни до 25 сентября. Перед ней будут совершаться молебны. 25 сентября после Божественной литургии (начало в 7 часов) состоится традиционный крестный ход с иконой Пресвятой Богородицы в Знаменский кафедральный собор города Курска, где она будет находиться до 3 октября.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
НаКЛИКали беду: Зачем активисты по всей стране мониторят соцсети в поисках экстремизма
За последние пару лет по уголовной статье "возбуждение ненависти либо вражды" осуждены десятки людей, весь проступок которых сводился к репосту той или иной записи в соцсетях
Подведены промежуточные итоги реализации Программы социального партнерства Металлоинвеста с Курской областью
Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев и губернатор Курской области Александр Михайлов обсудили выполнение Программы мероприятий на 2018 год в рамках Соглашения о социально-экономическом партнерстве (СЭП) Металлоинвеста с администрациями
Кого напугал "Ревизор": в Сызрани с афиши спектакля исчезли слова про "кошмар госчиновника"
В соцсетях утверждают, что жанр, указанный на афише, не понравился представителям горадминистрации настолько, что директора и режиссера сызранского драмтеатра пригрозили уволить
Кукла своими руками для начинающих: мастер-класс с инструкциями
Это только кажется, что сделать куклу своими руками сложно. Есть куклы, для изготовления которых начинающим рукодельницам не нужны будут ни выкройки, ни иголки - лишь несколько лоскутков ткани, нитки, да наш мастер-класс с подробной видео-инструкцией!
Новости 24
Под Курском на рельсах погиб мужчина
Под Курском перевернулся «Опель»: погибла молодая женщина
В Курске на завотделением психбольницы напала бывшая сотрудница
Под Курском сгорела баня
На Курскую область надвигается похолодание
В Курске пройдет фольклорный фестиваль
В Курске бухгалтера УМВД обвиняют в хищении
Курянин до смерти избил собутыльника
Ушел из жизни курский музыкант Евгений Легостаев
Курск переходит в режим повышенной готовности
Курянам разрешили посещать леса
В Курске состоится крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение»
Курскую службу такси признали опасной
Пожилая курянка затопила печь и спалила дом
Под Курском ночью загорелась «Газель»
Курян приглашают на фестиваль арабской кухни
Курск отметит День города
Несколько улиц Курска останутся без света
25 сентября курянам дали выходной
Ранее судимый курянин ограбил 19-летнюю девушку
Две курянки в такси лишились телефонов
Курский осужденный заплатит за свое содержание
Курянам выдали 5765 ипотечных кредитов
На курской ТЭЦ ремонтируют плотину
Курский «Авангард» обыграл «Мордовию»
В Курске проходит художественный пленэр