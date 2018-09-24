В Курскую область привезли икону Божией Матери «Знамение»

СЕГОДНЯ 11:12 2018-09-24T11:26:42+03:00

Митрополит Курский и Рыльский Герман поздравил всех верующих с прибытием чудотворного образа

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Вечером 22 сентября чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная была принесена в Курскую Коренную Рождества Пресвятой Богородицы мужскую пустынь. Святыня прибыла в сопровождении представителей Русской Православной Церкви Заграницей во главе с епископом Манхэттенским Николаем.

Встретили делегацию митрополит Курский и Рыльский Герман, епископ Железногорский и Льговский Вениамин, епископ Щигровский и Мантуровский Паисий, наместник Курской Коренной пустыни игумен Серафим (Котельников) с братией, духовенство Курской митрополии и паломники

Под пение тропаря и колокольный звон торжественным крестным ходом икон перенесли в собор Рождества Пресвятой Богородицы, где епископ Вениамин продолжил богослужение. Доступ к святыне открыли всем верующим.

Митрополит Курский и Рыльский Герман поздравил всех верующих с прибытием чудотворного образа в пределы Курской митрополии, где святыня была обретена. Поблагодарил делегацию Русской Православной Церкви Заграницей за доставленную великую радость всем курским православным верующим и возможность вновь помолиться перед образом Покровительницы и Заступницы Курского края.

Икона будет пребывать в Коренной пустыни до 25 сентября. Перед ней будут совершаться молебны. 25 сентября после Божественной литургии (начало в 7 часов) состоится традиционный крестный ход с иконой Пресвятой Богородицы в Знаменский кафедральный собор города Курска, где она будет находиться до 3 октября.