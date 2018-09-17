На Михайловском ГОКе прошел полуфинал 3-го Корпоративного Форума молодежных инициатив Металлоинвеста

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-17T16:54:43+03:00

В своих проектах специалисты МГОКа предложили свежие идеи технических и организационных улучшений Фото: предоставлено пресс-службой

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КФМИ содействует вовлечению молодых работников в процесс решения актуальных задач в сфере производства, социальной и кадровой политики. В своих проектах специалисты МГОКа предложили свежие идеи технических и организационных улучшений, новые формы благотворительной деятельности.

«Уже в третий раз участвую в Форуме молодежных инициатив, и для меня значимо, что оба наших проекта уже реализованы в производстве, - рассказала Светлана Помазёнкова, инженер Управления технологического контроля. - Мы, как специалисты, хорошо знаем технологический процесс изнутри, а Форум дает возможность предложить наиболее рациональные пути улучшений».

«Как неразрывная часть компании «Металлоинвест» Михайловский ГОК участвует сегодня в реализации масштабных инвестиционных проектов, нацеленных на повышение эффективности, развитие производства, совершенствование управленческих процессов. И в этой работе мы во многом делаем ставку на молодежь - как на наиболее современную, технологически подкованную, активную часть коллектива», - прокомментировал управляющий директор МГОКа Сергей Кретов.

После анализа жюри и доработки проектов авторы лучших идей примут участие в финале 3-го Корпоративного Форума молодежных инициатив Металлоинвеста.