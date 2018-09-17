2018-09-17T14:58:45+03:00
Звезды

В Курске гастролирует академический русский театр имени Вахтангова

Труппа приехала из Владикавказа
Светлана ВОЛКОВА
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пресс-конференция Академического русского театра имени Вахтангова.

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В Курск Владикавказский академический русский театр имени Вахтангова привез четыре спектакля – классический «Лес» по пьесе Островского, французскую комедию «Зануда», детскую постановку «Золотой ключик» и трагикомедию Григория Горина «Кин IV».

Впрочем, театральная связь между Курском и Владикавказом давняя. Худрук и директор владикавказского академического театра Владимир Уваров – курянин:

Гастрольный репертуар радует разнообразием Фото: Светлана ВОЛКОВА

Гастрольный репертуар радует разнообразиемФото: Светлана ВОЛКОВА

- Хотя своей родиной я считаю Осетию. В Курске я окончил школу, уехал, поступил в Щукинское училище. Я в Осетии живу в три раза больше, чем в Курске. Но все равно здесь мои друзья, друзья моего детства, родственники.

Курская труппа уже бывала с гастролями во Владикавказе. И теперь есть взаимное желание культурный обмен упрочить.

Молодые актеры театра Вахтангова Фото: Светлана ВОЛКОВА

Молодые актеры театра ВахтанговаФото: Светлана ВОЛКОВА

- Это такие эмоции, такие замечательные люди, которые нас встречают. Я человек сентиментальный до слез. И мы очень полюбили ваш театр, ваших актеров, когда они гастролировали у нас во Владикавказе. И не потому, что у нас зритель очень хороший, сентиментальный, отзывчивый. Правда, полюбились вы. Нам было очень трудно расставаться, - признался художественный руководитель, директор и народный артист РФ Владимир Уваров.

На пресс-конференции речь коснулась и трагедии Беслана. Тем более, что откликом театра на трагические события 2004 года стало осуществление уникального благотворительного проекта по психологической реабилитации пострадавших в теракте детей.

- Это были страшные дни. 14 лет назад произошел захват школы номер 1. Погибло 300 с лишним детишек. Вот на таком небольшом пространстве больше тысячи детей было. Все горело, все стреляло, - вспоминает Владимир Уваров. - Получилось так, что 1 сентября открывал гастроли ваш театр, и в это же время у нас в городе было возложение в память о погибших. А 3 сентября, на годовщину, когда произошел весь этот кошмар, когда начался штурм, когда были первые погибшие, мы организовали для курских актеров поездку в Беслан, так они застали самый апогей траурных мероприятий.

Худрук и директор владикавказского академического театра Владимир Уваров – курянин Фото: Светлана ВОЛКОВА

Худрук и директор владикавказского академического театра Владимир Уваров – курянинФото: Светлана ВОЛКОВА

Потом мы их попытались отвлечь немножечко нашими горами, природа им очень понравилась. Потом съездили в мужской монастырь.

Курские зрители смогут посмотреть спектакли из Владикавказа до 20 сентября.

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