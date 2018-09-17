2018-09-17T13:36:33+03:00
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Курянам покажут французского "Зануду"

Фильм с одноименным названием вышел на экраны в 1971 году, а к нам в город привезли спектакль
Светлана ВОЛКОВА
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Спектакль "Зануда".

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Многим наверняка знаком французский фильм "Зануда" 1971 года по пьесе Френсиса Вебера "Контракт" в главной роли с Лино Вентура.

Постановка - по пьесе французского драматурга и режиссера Фото: Светлана ВОЛКОВА

Постановка - по пьесе французского драматурга и режиссераФото: Светлана ВОЛКОВА

Одноименную искрометную постановку есть возможность посмотреть и у курян. Спектакль "Зануда" в Курск привез Академичекий русский театр имени Вахтангова из города Владикавказа. Поставил его болгарский режиссер Богдан Петканин.

Увидеть постановку можно 19 сентября Фото: Светлана ВОЛКОВА

Увидеть постановку можно 19 сентябряФото: Светлана ВОЛКОВА

Это легкая, яркая комедия положений, ситуация и герои которой максимально приближены к нашей современной действительности.

Спектакль не заставит зрителя скучать Фото: Светлана ВОЛКОВА

Спектакль не заставит зрителя скучатьФото: Светлана ВОЛКОВА

Режиссеру удалось воплотить на сцене забавную, смешную, искрометную атмосферу. Сюжет о встрече двух противоположностей: фотографа неудачника Пиньона и безжалостного киллера Жана разыгран изящно и легко. Об этом спектакле критика писала, что «он похож на брызги шампанского».

Спектакль привезли с гастрольной программой Фото: Светлана ВОЛКОВА

Спектакль привезли с гастрольной программойФото: Светлана ВОЛКОВА

Увидеть постановку курские зрители смогут в среду 19 сентября.

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