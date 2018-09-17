Курянам покажут французского "Зануду"
Спектакль "Зануда".
Многим наверняка знаком французский фильм "Зануда" 1971 года по пьесе Френсиса Вебера "Контракт" в главной роли с Лино Вентура.
Постановка - по пьесе французского драматурга и режиссераФото: Светлана ВОЛКОВА
Одноименную искрометную постановку есть возможность посмотреть и у курян. Спектакль "Зануда" в Курск привез Академичекий русский театр имени Вахтангова из города Владикавказа. Поставил его болгарский режиссер Богдан Петканин.
Увидеть постановку можно 19 сентябряФото: Светлана ВОЛКОВА
Это легкая, яркая комедия положений, ситуация и герои которой максимально приближены к нашей современной действительности.
Спектакль не заставит зрителя скучатьФото: Светлана ВОЛКОВА
Режиссеру удалось воплотить на сцене забавную, смешную, искрометную атмосферу. Сюжет о встрече двух противоположностей: фотографа неудачника Пиньона и безжалостного киллера Жана разыгран изящно и легко. Об этом спектакле критика писала, что «он похож на брызги шампанского».
Спектакль привезли с гастрольной программойФото: Светлана ВОЛКОВА
Увидеть постановку курские зрители смогут в среду 19 сентября.