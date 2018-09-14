Курский парк имени Дзержинского откроют ко Дню города

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-14T14:20:47+03:00

Сейчас здесь все еще идут работы

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Городские власти намерены до Дня города, который будет отмечаться 25 сентября, завершить работы по благоустройству парка имени Дзержинского в Курске. Напомним, финансирование масштабной рекнструкции парка осществляется федеральным центром в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Общая сумма финансирования - 30 миллионов рублей.

Первоначально планировалось, что эти средства будут потрачены на реконструкцию парка до конца 2017 года. Соответственно, и парк будет сдан в тот же срок. Однако осуществить это не удалось. Как уверяют городские власти, причина - юридические проволочки, понадобилось время, чтобы найти арендатора парка и через суд расторгуть договор аренды, и погода - не все работы можно было выполнить в осенне-зимний период. Поэтому реконструкция парка растянулась на год.

Работы в парке еще немалоФото: Светлана ВОЛКОВА

Сейчас здесь установлены входные группы в виде колонн, проложены пешеходные, велосипедные и роликовые дорожки. Есть детский городок. Но вопросов еще немало. 14 сентября мэр Курска Николай Овчаров побывал на "объекте", чтобы посмотреть, как идут работы. Экскурсия началась с ямы на газоне со стороны улицы Дзержинского, огороженной досками, чтобы туда не упали прохожие. Как выяснилось, это незакрытый колодец, который принадлежит коммунальщикам.

Затем глава города с чиновниками и подрядчиками прошел по парку и сделал общее замечание - нужно серьезно ускорить темп работ. Он обратил внимание на некоторые недоделки. Например, отвалившуюся облицовочную плитку на клумбе у памятника "железному феликсу".

Глава города обратил внимание, что плитка вокруг клумбы отвалиласьФото: Светлана ВОЛКОВА

- Не можем найти такую же, - посетовали подрядчики.

- Ну так ищите, - ответил Овчаров.

На глазах у группы проверяющих рабочие выкапывали и уносили засохшие и пожелтевшие дорогостоящие туи, которые превратились в мусор. Деревья, запланированные по дизайн-проекту для украшения парка, с трудом приживаются и их приходится менять на новые.

Рабочие выбрасывают туи, которые не прижились в паркеФото: Светлана ВОЛКОВА

В целом в парке еще много работы. Справятся ли с ней подрядчики, горожане увидят 25 сентября.