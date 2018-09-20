2018-09-20T17:07:38+03:00
Звезды

В Курске открылась выставка картин из собрания Эрмитажа

Куряне увидят западноевропейский натюморт
Светлана ВОЛКОВА
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Открытие выставки "Радость всех чувств".

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Выставка западноевропейского натюрморта XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа 20 сентября открылась в Курской картинной галерее имени А. Дейнеки.

Выставка открыта для посещения с 21 сентября Фото: Светлана ВОЛКОВА

Выставка открыта для посещения с 21 сентябряФото: Светлана ВОЛКОВА

В составе экспозиции, посвященной одному из самых интересных жанров живописи, – натюрморту более сорока произведений ведущих художественных школ Западной Европы XVI-XIX веков: Фландрии, Голландии, Италии, Германии и Франции.

Выставка дает возможность составить яркое представление о своеобразии жанра, его главных особенностях, позволяет продемонстрировать многообразие тем и мотивов, характеризующих старый европейский натюрморт, и показать устойчивость его типов в европейском искусстве.

Основная тема представленных картин - натюрморт Фото: Светлана ВОЛКОВА

Основная тема представленных картин - натюрмортФото: Светлана ВОЛКОВА

Основу экспозиции составляют работы голландских и фламандских живописцев, являющихся зачинателями натюрморта как самостоятельной ветви станковой живописи.

У экспозиции "говорящее" название - "Радость всех чувств" Фото: Светлана ВОЛКОВА

У экспозиции "говорящее" название - "Радость всех чувств"Фото: Светлана ВОЛКОВА

Изображения объектов «живой» и «неживой природы» цветов, плодов, дичи, рыбы, домашней утвари – это образцы «классического» старого европейского натюрморта, основные типы которого оформились в XVII столетии. В это время молодой жанр европейского искусства достиг вершины популярности и переживал свой «золотой век». Термин «nature morte» (буквально – «мертвая природа») вошел в употребление лишь в середине XVIII столетия во Франции. В XVII веке картины с изображением всевозможных предметов повседневного обихода, сервированного стола, цветов и так далее именовали описательно – по главному мотиву композиции.

Мастера «золотого века» натюрморта любили изображать изделия из серебра, китайского фарфора, изящно украшенные бокалы, стеклянные сосуды для вина и экзотические фрукты. Подобные композиции получили название «роскошный натюрморт», демонстрирующий богатство, великолепие, изобилие. Среди них картина «Омар, устрицы и фрукты на столе» кисти фламандского живописца Иориса ван Сона (1623-1667).

Открытие выставки стало долгожданным событием для Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА

Открытие выставки стало долгожданным событием для КурскаФото: Светлана ВОЛКОВА

Выставка подготовлена Отделом западноевропейского изобразительного искусства (ОЗЕИИ) Государственного Эрмитажа.

К выставке выпущен научный иллюстрированный каталог «Западноевропейский натюрморт XVI—XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа».

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