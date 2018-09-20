Курские таможенники обнаружили лишние лепешки

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-20T13:05:59+03:00

Перевозили больше товара, чем было заявлено в документах Фото: предоставлено пресс-службой

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В пункте пропуска Крупец таможенники задержали больше 2,6 тонн питы, особого вида хлебных лепешек.

В пункт пропуска Крупец Курской таможни со стороны Украины прибыл грузовой автомобиль с греческими номерами. Транспорт перевозил из Греции в Россию питу - круглый, плоский пресный хлеб, чрезвычайно популярный в странах Средиземноморья и Ближнего Востока. Согласно товаросопроводительных документов общий вес груза составил около 13,5 тонн.

При прохождении транспортного контроля с использованием комплекса автоматического определения весогабаритных характеристик ВГКА «Рубеж-М», курские таможенники нашли значительное превышение заявленных весовых характеристик.

Во время последовавшего таможенного досмотра с пересчетом грузовых мест и с полным взвешиванием товара было установлено, что вес брутто товара превышает заявленный в товаросопроводительных документах более чем на 2630 килограммов.

Представитель фирмы перевозчика разницу в весе объяснить не смог.

Против греческой транспортной компании составили протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ (сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о весе брутто товара путем представления недействительных документов). Санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 100 тысяч рублей с возможной конфискацией товара.