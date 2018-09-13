2018-09-13T14:31:45+03:00
Звезды

В Курской области пройдет фестиваль итальянских фильмов

Классику кино покажет во всех уголках региона
Светлана ВОЛКОВА
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Самые известные современные комики Италии - Фикарра и ПиконеСамые известные современные комики Италии - Фикарра и ПиконеФото: предоставлено организаторами.
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С 17 сентября в Курской области начинается фестиваль итальянских фильмов, который охватит все 28 районов региона и продлится до конца ноября. В муниципальных кинотеатрах курскому зрителю будут представлены шесть кинокартин, пять из которых – яркие комедии, одна – красивая мелодрама «Чудеса» с участием мировой кинозвезды Моники Беллуччи, фильм-обладатель награды Гран-при 67-го Каннского кинофестиваля.

Режиссерами еще двух представленных фильмов («Закону тут не место» и «Уедем к чертовой бабушке») выступили другие «звезды» - самые известные современные комики Италии - Фикарра и Пиконе (Ficarra&Picone). Они же и исполняют главные роли в своих киноработах. Всего в фильмографии дуэта — десять кинокартин, множество успешных спектаклей и комедийных шоу. Фикарра и Пиконе ведут юмористические вечерние новости на первом канале итальянского ТВ.

В Курске проведение фестиваля запланировано на октябрь. О графике киносеансов будет сообщено дополнительно.

В Курске идет большая работа по возрождению культуры походов в муниципальные кинотеатры на качественные отечественные и зарубежные фильмы с последующим их обсуждением. Посещение кинотеатра становится событием для зрителя и надолго остается в памяти, в отличие от просмотра фильмов дома.

Всех курян приглашают в наши любимые кинотеатры!

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