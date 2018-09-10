2018-09-10T12:08:57+03:00
Общество

Транспортная компания «Мираторга» увеличила объем грузоперевозок

В сравнении с прошлым годом в Белгородской и Курской областях объем перевезенной готовой продукции и комбикормов вырос на 8,7% - до 700 тысяч тонн
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Компания «ФРИО Логистик» - ведущий оператор в РФ, в автопарке которого насчитывается более 1 500 единиц спецавтотранспорта. Ее работа позволяет агрохолдингу осуществлять перевозки сырья между структурными подразделениями и готовой продукции в торговые сети без посредников. В свою очередь, это дает возможность снизить издержки и гарантировать поставки в надлежащий срок и в полном объеме.

В Белгородской и Курской областях транспортная компания осуществляет обслуживание предприятий свиноводческого дивизиона и КРС, зерновых компаний, комбикормовых заводов, доставляет готовую продукцию с «СК Короча» в торговые сети. За первые шесть месяцев года это более 617 тысяч тонн комбикорма, 1,76 миллиона голов свиней и 86 тысяч тонн готовой продукции. В пересчете - порядка 45 тысяч рейсов, что на 13,6% больше, чем в первом полугодии 2017-го. Увеличение объема грузоперевозок является следствием роста производства агрохолдинга.

- Наличие в активах агрохолдинга транспортной компании обеспечивает дополнительный контроль качества при перевозках кормов и готовой продукции, а разветвленная сеть распределительных центров позволяет доставлять грузы практически в любую точку страны, - подчеркивают в пресс-службе агрохолдинга.

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