2018-09-07T09:58:29+03:00
Общество

Потребитель должен знать

В целях информирования населения о незаконности несанкционированного потребления электроэнергии специалисты филиала ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» продолжают отвечать на вопросы потребителей
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- Куда можно сообщить о фактах воровства электроэнергии? Можно ли это сделать анонимно?

- Сообщить об известных фактах хищения электроэнергии и других противоправных действиях на объектах электроэнергетики региона можно, обратившись к руководству районов электрических сетей Курскэнерго или позвонив по телефону круглосуточной прямой линии компании 8-800-50-50-115, короткий номер 13-50. Также можно направить информацию о фактах хищения на почтовый ящик vorunet@mrsk-1.ru и Bocharova.NA@mrsk-1.ru.

Кроме того, можно воспользоваться формой обратной связи на сайте МРСК Центра в разделе «Потребителям. Борьба с хищениями электроэнергии», оставив сообщение о фактах искажения показаний приборов учета электроэнергии, указав адрес (район, населенный пункт, улица, дом), по которому происходит хищение. Указывать ваше имя и адрес обратной связи необязательно, сообщение может остаться анонимным.

Следует помнить, что хищения электроэнергии не только наносят финансовый ущерб сетевой компании, но и провоцируют сбои в электроснабжении, становятся причиной перепадов напряжения в сети. В результате из строя может выйти бытовая техника, причем не только у правонарушителей, но и у их соседей. Кроме того, противоправные действия могут привести к электротравме окружающих.

- В последнее время показания по прибору учета не соответствуют общей потребляемой электроэнергии. Куда можно обратиться, чтобы его проверить? Не будет ли это считаться воровством электроэнергии?

- При обнаружении любой неисправности работы прибора учета необходимо своевременно обратиться в адрес обслуживающей электроснабжающей организации для оформления заявки на технический осмотр счетчика. По результатам технического осмотра выдается предписание на замену, если прибор признан нерабочим. Затем необходимо произвести замену вышедшего из строя электросчетчика. При выполнении этих условий некорректные показания вашего прибора учета не будут считаться хищением электроэнергии.

Обеспечение прибором учета - это обязанность потребителя, но он сам вправе выбирать тип прибора, а также организацию, которая этот прибор установит. При этом надо понимать, что самостоятельно демонтировать прибор учета без согласования со стороны сетевой или электроснабжающей организации нельзя. Замена прибора учета может производиться только организацией, имеющей разрешение на проведение электромонтажных работ. Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» имеет все необходимые сертификаты. Специалисты филиала помогут выбрать прибор учета, который отвечает требованиям действующего законодательства, оперативно и качественно окажут услугу по его установке/замене и оформлению допуска в эксплуатацию.

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