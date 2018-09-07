Компания «Умалат» - победитель среди предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Брянской области

СЕГОДНЯ 08:20 2018-09-07T08:23:48+03:00

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В этом году «Свенская ярмарка» собрала более двух тысяч участников и 120 тысяч гостей из Брянской, Орловской, Курской, Костромской, Липецкой, Московской, Калужской, Смоленской и др. областей. В завершении мероприятия на главной сцене проходило награждение победителей. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Миронова и президент торгово-промышленной палаты Антонина Катянина вручили исполнительному директору компании «Умалат» Максиму Аникееву диплом и памятный подарок за первое место в номинации «Лучшее предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности Брянской области».

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Компания «Умалат» получила высокую оценку конкурсной комиссии благодаря отменному качеству своей продукции, изготовленной из свежего молока высшего сорта без применения консервантов и растительных жиров. Предприятие является одним из крупнейших отечественных производителей свежих натуральных итальянских и кавказских сыров. Аутентичная технология производства позволяет ежедневно создавать продукты, которые являются образцом совершенного вкуса и безупречного качества.

Завод выпускает большой ассортимент свежих сыров и натуральное сливочное масло. Большая группа сыров компании «Умалат» производится по технологии Pasta filata – моцарелла для пиццы, панини и сэндвичей, качокавалло и сулугуни – эти сыры уже давно завоевали любовь у потребителей. Сливочные крем-сыры робиола, кремчиз и маскарпоне пользуются спросом не только в розничной торговле, но и в сетевых ресторанах и кафе. А легкая низкокалорийная рикотта все чаще заменяет творог на столах российских потребителей. Компания также выпускает уникальные для российского рынка сыры для детей – моцареллу в форме сердечек, шоколадную рикотту и маскарпоне. Недавно компания создала две новинки - сулугуни для хачапури бренда «Умалат» и моцареллу в кубиках Unagrande Professionale.

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Исполнительный директор ЗАО «Умалат» Максим Аникеев: «Наша компания и производимые продукты пользуются успехом среди потребителей. Мы готовы развиваться дальше. В ближайшее время планируем увеличить производство вдвое, что позволит выпускать большее количество всем полюбившейся продукции, а также выпускать новые уникальные продукты на рынке».

Автор Анна Иванова.