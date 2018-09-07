Ветераны труда без льгот не останутся

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-07T08:08:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Вот уже который месяц во всех структурах власти и в обществе идет активное обсуждение пенсионной реформы. 29 августа в телеобращении Президент РФ Владимир Путин высказал свою позицию, которую учтет правительство. В Курской областной Думе внеочередное заседание фракции «Единая Россия» посвятили вопросам изменений в законодательстве. Основная цель - сохранение действующих льгот курским пенсионерам в непростой переходный период.

После внеочередного заседания фракции единороссов для представителей СМИ был организован брифинг, касающийся изменений в региональном законодательстве в части мер социальной поддержке лиц, достигших пенсионного возраста. Депутат Государственной Думы РФ Ольга Германова сообщила, что закон о пенсионной реформе рассмотрен в первом чтении. В нижнюю палату парламента поступило свыше 100 поправок. Специально созданная рабочая группа внимательно рассматривает все предложения регионов. 24 сентября в Госдуме состоится второе чтение закона.

Заместитель председателя облдумы Владимир Иванов пояснил, что сейчас идет активная работа над бюджетом следующего года. Поэтому сейчас необходимо оперативно внести поправки в законодательство, чтобы люди, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин , получили положенные выплаты .

В частности, речь идет о законах Курской области «О социальной поддержке лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженных труд в период Великой Отечественной войны, и ветеранов труда» (58-ЗКО), «О звании «Ветеран труда Курской области» (42-ЗКО), «О транспортном налоге» (44-ЗКО), а также — о постановлении администрации Курской области № 7 от 17.02.2005 «Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на территории Курской области». Об этом рассказал заместитель председателя постоянного комитета по социальной политике, здравоохранению и культуре Николай Панибратов.

Председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов отметил, что на сегодняшний день в Курской области ежемесячные выплаты получают 79229 ветеранов труда и 5878 тружеников тыла. На эти цели в бюджете региона расходуются порядка 515 млн рублей. На компенсацию расходов по оплате жилья и услуг 87584 ветеранов труда заложены 700 млн рублей. На ежемесячную выплату за звание «Ветеран труда Курской области» тратится свыше 166 млн руб. На неё имеют право 28929 жителей региона. Почти всем (25817 человек выплачивается компенсация по расходам на ЖКХ, на которую выделено, в общей сложности, 200 млн рублей.

Председатель постоянного комитета по образованию, науке, семейной и молодежной политике Роман Чекед отметил, что обсуждение этих региональных законов необходимо провести на ближайшем заседании областной думы, которое состоится во второй половине сентября.

Депутаты внесут дополнения, согласно которым действующие на сегодняшний день льготы по-прежнему будут предоставляться женщинам и мужчинам по достижению ими 55-ти и 60-летнего возраста, независимо от повышения пенсионного возраста. Необходимые для этого средства будут учтены при утверждении бюджета области.

Автор Ольга Трушкина.