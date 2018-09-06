Курского пожарного признали лучшим в ЦФО

СЕГОДНЯ 12:07 2018-09-06T12:08:19+03:00

Сергей не раз доказывал, что быть пожарным – призвание Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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По итогам профессионального смотра-конкурса курский пожарный СПСЧ № 1 города Курска Сергей Крюков признан лучшим в Центральном федеральном округе. На соревнованиях спасатель показал отличные знания в теории, сдал физические нормативы и строевую подготовку.

Сергея Крюкова неоднократно признавали лучшим в ЦФО. В 2015 году он завоевал звание «Лучший пожарный России». Кубок победителя ему вручал лично министр МЧС России.

Сергей не раз доказывал, что быть пожарным – призвание. В тушении пожаров у него имеется своя тактика и стратегия. На счету у спасателя сотни пожаров и спасенные жизни.

Сергей не только лучший пожарный, но и выдающийся спортсмен. На различных соревнованиях он завоевал десятки медалей. Сергей является и творческой личностью. Он закончил художественно-графический факультет.