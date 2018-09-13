Готовится новая программа для переселения курян из аварийного жилья

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-13T14:33:08+03:00

В нее вошли 85 домов в разных районах области

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Готовится новая программа по переселению граждан из аварийного жилья. Как прокомментировали специалисты областного комитета ЖКХ и ТЭК, с 2013 по 1 сентября 2017 года в Курской области действовала Адресная программа Курской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 (до 1 сентября) годы.

В эту программу вошли сто многоквартирных аварийных дома (МКД) общей площадью 21,1 тыс. м2, признанных таковыми до первого января 2012 года. Реализация программы была завершена до 1 сентября 2017 года.

Что касается дальнейших планов, то Указом Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года правительству поручено разработать совместно с субъектами и представить до 1 октября 2018 г. для рассмотрения на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам национальные проекты (программы) по ряду направлений. В том числе и по ветхому жилью. Реализацию такого проекта планируется начать в 2019 году.

Администрацией Курской области на основании данных, предоставленных муниципальными образованиями, сформирован реестр аварийных домов, признанных таковыми после первого января 2012 года. В реестр вошли 16 муниципальных образований и 85 многоквартирных жилых домов общей площадью 18,6 тыс.кв.м.

Сейчас Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ согласовывает с субъектами РФ значения показателей и объемов финансового обеспечения новой программы.

После доведения лимитов средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по ликвидации аварийного жилого фонда, определения доли софинансирования областного и местных бюджетов, в Курской области будет утверждена соответствующая региональная программа и начнется ее реализация, добавили в администрации региона.