В Железногорске Металлоинвест открыл новый детский спортивно-досуговый комплекс

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-06T13:19:05+03:00

Программа строительства детских комплексов в железногорских дворах появилась и работает еще и как результат партнерства депутатов и жителей округа Фото: предоставлено пресс-службой

В Железногорске по адресу Гагарина, 10 открыт новый детский спортивно-досуговый комплекс. На его оборудование и благоустройство территории компанией «Металлоинвест» направлено 1,5 млн рублей

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Многофункциональная площадка включает в себя два детских игровых комплекса, состоящих из горок, переходов, паутинок и лестниц, а также качели, песочный дворик, игровой объект «Кораблик», скамейки для отдыха.

Установка детских игровых комплексов в микрорайонах Железногорска проводится системно, ежегодно - на протяжении более 10 лет – в рамках социальной политики компании «Металлоинвест». Только этим летом по наказам избирателей к депутатам-работникам МГОКа их установлено семь, а в целом во всех микрорайонах Железногорска уже более ста.

Строительство детских площадок – одно из мероприятий программы в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Металлоинвестом, администрациями Курской области и г.Железногорска.

«Компания поддерживает развитие спорта, способствует здоровому образу жизни железногорцев, проводит программы по благоустройству микрорайонов, - рассказал на открытии руководитель группы внешних социальных программ МГОКа Владимир Стефанович. - Мы проводим много грантовых конкурсов по поддержке инициатив горожан, направленных на то, чтобы сделать ярче и интереснее жизнь детей, ветеранов, семей с детьми. И вот это радует, что мы вместе – жители города и компания «Металлоинвест» - направляем усилия на созидание лучшего настоящего и будущего нашего города».

Программа строительства детских комплексов в железногорских дворах появилась и работает еще и как результат партнерства депутатов и жителей округа.

«Именно по обращениям горожан мы ежегодно включаем в социальную программу Михайловского ГОКа новые адреса благоустройства. И это позволило решить многие вопросы и в детских садах, и в школе округа, - сказал депутат Железногорской городской Думы, главный врач санатория «Горняцкий» Борис Сорокин. - В общем, вместе мы – сила, уверен, что совместными усилиями год от года мы будем делать наш округ лучше».