2018-09-06T13:19:05+03:00
Общество

В Железногорске Металлоинвест открыл новый детский спортивно-досуговый комплекс

В Железногорске по адресу Гагарина, 10 открыт новый детский спортивно-досуговый комплекс. На его оборудование и благоустройство территории компанией «Металлоинвест» направлено 1,5 млн рублей
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Программа строительства детских комплексов в железногорских дворах появилась и работает еще и как результат партнерства депутатов и жителей округаПрограмма строительства детских комплексов в железногорских дворах появилась и работает еще и как результат партнерства депутатов и жителей округаФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Многофункциональная площадка включает в себя два детских игровых комплекса, состоящих из горок, переходов, паутинок и лестниц, а также качели, песочный дворик, игровой объект «Кораблик», скамейки для отдыха.

Установка детских игровых комплексов в микрорайонах Железногорска проводится системно, ежегодно - на протяжении более 10 лет – в рамках социальной политики компании «Металлоинвест». Только этим летом по наказам избирателей к депутатам-работникам МГОКа их установлено семь, а в целом во всех микрорайонах Железногорска уже более ста.

Строительство детских площадок – одно из мероприятий программы в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Металлоинвестом, администрациями Курской области и г.Железногорска.

«Компания поддерживает развитие спорта, способствует здоровому образу жизни железногорцев, проводит программы по благоустройству микрорайонов, - рассказал на открытии руководитель группы внешних социальных программ МГОКа Владимир Стефанович. - Мы проводим много грантовых конкурсов по поддержке инициатив горожан, направленных на то, чтобы сделать ярче и интереснее жизнь детей, ветеранов, семей с детьми. И вот это радует, что мы вместе – жители города и компания «Металлоинвест» - направляем усилия на созидание лучшего настоящего и будущего нашего города».

Программа строительства детских комплексов в железногорских дворах появилась и работает еще и как результат партнерства депутатов и жителей округа.

«Именно по обращениям горожан мы ежегодно включаем в социальную программу Михайловского ГОКа новые адреса благоустройства. И это позволило решить многие вопросы и в детских садах, и в школе округа, - сказал депутат Железногорской городской Думы, главный врач санатория «Горняцкий» Борис Сорокин. - В общем, вместе мы – сила, уверен, что совместными усилиями год от года мы будем делать наш округ лучше».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Здесь голая земля была, а сейчас арбузы»: зачем люди уехали из шумного города и развернули родовые поместья на заброшенном колхозном поле
«КП» отправилась в поселение родовых поместий «Солнечное» и узнала, почему здесь не любят приставку «эко» и запрещают разводить животных на убой
«Экипаж нам сообщает: в самолете дебошир» — полицейские удалили свой клип из-за обидных комментариев
Сотрудники транспортной полиции сняли в Новосибирске видео. Оно понравилось профессиональным артистам, но обычные зрители его злобно раскритиковали [видео]
«Они просто выбирают жертву и убивают»: мать погибшей девочки-подростка заявляет о смертельной игре в Самаре
Лариса Ураева провела собственное расследование и считает, что как минимум четыре случая самоубийства — это инсценировка и самые настоящие преступления
Новости 24
Под Курском глава незаконно получал "чернобыльские" выплаты
У курянина мошенники выманили 200 тысяч рублей
В Курске продолжат отключать свет
Под Курском микроавтобус столкнулся с КамАЗом
В Воронеже состоялся Слет «Розничного блока» Центрально-Черноземного банка
В Железногорске сгорел эвакуатор
Курскую чиновницу оштрафовали за служебный подлог
6 сентября в Курске отключат холодную воду
В центре Курска нашли артснаряд
В Курске на проспекте Клыкова загорелась квартира
В Курске сбили троих пешеходов
За курение оштрафовали больше тысячи курян
В Курской области задержали дачного вора
В Курске пройдет книжная ярмарка
Курские школы через суд обязали установить систему оповещения о ЧС
Курское агропредприятие хранило опасные вещества рядом с домами
Курянин получил срок за сопротивление полиции
В Курской области разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении