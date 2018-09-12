В Железногорске компания «Металлоинвест» поощрила молодых педагогов и успешных учеников

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-12T15:10:42+03:00

Cостоялось вручение премий молодым педагогам и стипендий талантливым учащимся в рамках многолетней социальной программы компании «Металлоинвест». В этот же день были вручены сертификаты грантового конкурса Металлоинвеста «Наша смена»

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Поощрения от компании получили 15 педагогов школ, детских садов, колледжей Железногорска и Железногорского района, чей профессиональный стаж насчитывает до 5 лет, а также 15 учащихся, отличившихся в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах. Как отметили номинанты премий, поддержка Металлоинвеста - отличный стимул к дальнейшему развитию.

«Для меня, как для руководителя, премия - своеобразное признание, что в моей школе работают хорошие учителя и талантливые дети, с которыми можно идти вперед и добиваться поставленных целей. Ваша поддержка очень ценна для нас», - выразила общие мысли директор школы №7 Мария Мызникова.

Компания «Металлоинвест» помогает в развитии материальной базы школ и садов, оснащении новыми программными комплексами и оборудованием, поддерживает детский спорт и учреждения дополнительного образования. Одно из направлений этой работы – конкурс среди школ «Наша смена», гранты которого вручаются на основании результатов за прошедший учебный год. В этом году гранты компании на общую сумму 2,5 млн рублей получили школы № 1, 4, 5, 7, 8, 11, 13.

«Мы, как компания, стараемся приближать ваши мечты к воплощению в жизнь. Хорошие результаты дают наши грантовые конкурсы «Наша смена», «Наши чемпионы», «Здоровый ребенок», «Сделаем вместе!», - отметил, вручая сертификаты, управляющий директор МГОКа Сергей Кретов. – Мы постоянно ищем новые формы взаимодействия и помощи нашему образованию. Мы рады, что наша совместная работа приносит результаты в виде побед железногорских детей и педагогов на областном и всероссийском уровне».

Социальные инвестиции в сферу образования – важная составляющая программы социально-экономического партнерства между компанией «Металлоинвест» и администрацией региона.

Начальник управления образования Железногорска Марина Сальникова поблагодарила компанию за поддержку: «У нас славные достижения – 4 школы вошли в ТОП-500 России, еще 4 – топ-12 региона. Основа этому - труд и участие всех ребят, педагогов, родителей. Полноправным участником и главным соцпартнером является предприятие компании Металлоинвест «Михайловский ГОК», благодаря чему есть возможность развивать образование, идти вперед».