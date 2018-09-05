Курские школьники принимают участие в конкурсе «Лучший урок письма»

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-05T14:12:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Таланты в эпистолярном жанре продемонстрировали более ста учащихся курских гимназий, лицеев, средних общеобразовательных школ из разных уголков региона, представив творческие работы по десяти номинациям, а учителя презентовали методические разработки проведения Уроков письма.

В своих письмах юные куряне с гордостью рассказывают о героическом прошлом предков, рассуждают о судьбе Родины, делятся семейными историями, выражают свое отношение к охране природы, дают оценку современному поколению молодых людей, задумываются о будущем.

Многие участники посвятили творческие работы флагманской теме конкурса «Я доброволец, я волонтер», приуроченной к Году добровольца и волонтера в России. Победителем в ней признаны Аркадий Кесов (СОШ № 45 г. Курск), Дмитрий Глебов и Варвара Лапина (СОШ № 5 г. Курчатов). Большой интерес у ребят вызвала номинация «Есть такая профессия - Родину защищать». Лучшей в ней стала Оксана Финченко (СОШ № 5 г. Курчатов). Десятки писем на тему «Моя любимая книга» стали наглядным подтверждением того, что подрастающее поколение относиться к литературе с интересом и уважением, понимая, что книги - важная часть нашей культуры. Решением конкурсной комиссии победителями в этой номинации признаны Ксения Агаркова (Колонтаевская СОШ Льговский район), Анастасия Басова (Лицей № 2 г. Курчатов), Софья Федоткина (СОШ № 5 г. Курчатов). Выбор участниками номинации «Поколение неравнодушных: горячее сердце» продемонстрировал, что в современном мире немало деятельных молодых людей, которые остро воспринимают существующие проблемы, предлагают пути их решения. Победителем в этой номинации стала ученица СОШ № 5 г. Курчатова Диана Маркина. Большой интерес у юных курян также вызвала тема «Рецепты счастливой семьи». Лучшей в этой номинации признана работа Александры Дородных (Поныровская СОШ).

Высоко оценило компетентное жюри и работы учителей: Галины Фридман и Ирины Карнауховой (СОШ № 45 г. Курска), Светланы Дударевой из Верхнедеревенской СОШ Льговского района, Галины Курбатовой («Колонтаевская СОШ Льговский район), признав их методические разработки проведения Урока письма лучшими.

По традиции победителям регионального этапа конкурса будут вручены дипломы. Лучшие авторские работы направлены в Москву для участия в финале.

Стоит отметить, что куряне неоднократно становились победителями Всероссийского этапа конкурса. Так, в прошлом году школьник из Медвенского района Евгений Савенков занял первое место в номинации «Есть такая профессия – Родину защищать».