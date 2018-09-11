Курские всадницы соревновались в финале Кубка

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-11T13:27:33+03:00

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В урочище Кулига в конноспортивном клубе «Звездный путь» прошел финал Кубка на конной дистанции.

Финал собрал 12 участников, ранее успешно стартовавших в предыдущих двух этапах, и позволил попробовать свои силы новичкам. Спортивные пары прошли три дистанции второго класса.

Семикилометровая длинная дистанция с ориентированием и контролем скорости оказалась самой сложной для прохождения. На этом этапе спортсменам вручили карту местности с маршрутом. Задача - пройти маршрут, ориентируясь по карте и компасу, соблюдая заданное время. Стартовали участники по одному с интервалом пять минут.

- Готовились к финалу обстоятельно. Особое внимание уделялось ориентированию, потому что организаторы впервые выставили длинную дистанцию, - рассказывает о подготовке тренер Светлана Полевая. - Спортсмены учились определять по карте своё местоположение и дальнейшее направление движения. Много работали с лошадьми в руках, чтобы безошибочно пройти этапы «В поводу», где всадник становится пешеходом и от степени доверия и взаимопонимания между партнёрами во многом зависит успех.

По словам участников, Финал Кубка запомнится интересной длинной дистанцией.

- Результат соревнований по победителям был ожидаем. Сюрпризы преподнесли два новых участника, занявших призовые места, - подытожила соревнования тренер Светлана Михайловна. - Итоги во многом определила длинная дистанция с ориентированием и контролем скорости – те, кто с ней справился с наименьшими штрафами, и получили медали.

По итогам соревнования и результатам всех этапов лидерство захватили Екатерина Парфенова и Анастасия Гуляева. Убедительное 2 место заняли Анастасия Чаплыгина и Екатерина Шурова. Бронзовыми призерами Финала Кубка стали Карина Тиганова и Валерия Денисенко.

Глава Федерации Евгений Горбатенко наградил участников медалями и кубками за спортивные испытания. «Победителям - еще больше спортивных достижений, рекордов и красивых побед. Побежденным – не сдаваться и «закусить удила», чтобы в следующий раз занять место лидеров», - пожелал Евгений Викторович.

«Заключительные соревнования 2018 года «Первенство и Чемпионат Курской области по спортивному туризму на средствах передвижениях» пройдут 12-14 октября.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ:

Группа 14-18 лет

1. Парфенова Екатерина

2. Тиганова Карина

3. Чаплыгина Анастасия

Группа от 22 лет

1. Денисенко Валерия

2. Шурова Екатерина

3. Корнева Мария

Итоги Кубка по результатам всех этапов Кубка:

Группа 14-18 лет

1. Парфенова Екатерина

2. Чаплыгина Анастасия

3. Тиганова Карина

Группа от 22 лет

1. Гуляева Анастасия

2. Шурова Екатерия

3. Денисенко Валерия